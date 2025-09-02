SUA. Un judecător federal blochează folosirea trupelor de către administrația Trump în Los Angeles

Judecătorul Charles Breyer, de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, a emis ordinul care interzice președintelui Trump să utilizeze Garda Națională și Pușcașii Marini în combaterea criminalității, potrivit Reuters.

4.000 de membri ai Gărzii Naționale și 700 de pușcași marini au fost trimiși în iunie în Los Angeles a reacție la protestele împotriva raidurilor masive de imigrație.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a contestat în instanță desfășurarea trupelor. Avocații statului au prezentat dovezi că militarii au îndeplinit funcții de poliție, inclusiv perimetre de securitate și reținerea unor persoane.

Administrația de la Washington a argumentat că desfășurarea trupelor este permisă de Constituție pentru protejarea personalului și a proprietăților federale.

Judecătorul Breyer a decis în iunie că trimiterea de trupe este ilegală, însă decizia sa a fost anulată de o instanță superioară.

Magistratul și-a arătat îngrijorarea față de lipsa unor limite clare asupra deciziilor liderilor militari în astfel de situații.