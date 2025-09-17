SUA: Universitatea California dă în judecată Administrația Trump

Procesul, depus la Curtea Districtuală din California de Nord, de către sindicatele, profesorii și studenții ai universității. Aceștia au solicitat restabilirea fondurilor suspendate și interzicerea folosirii amenințărilor financiare împotriva sistemului universitar.

Potrivit reclamanților, guvernul federal a folosit un „plan de acțiune” pentru a intimida universitățile, motivat de dezaprobarea curriculei, activităților expresive pe campus și inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune.

Administrația Trump a lansat investigații privind modul în care universitățile au gestionat presupusul antisemitism în timpul protestelor studențești împotriva Războiului din Gaza și a blocat fonduri pentru inițiative legate de climă și programe DEI.

Administrația Trump propusese soluționarea investigației de la UCLA printr-o plată de 1 miliard de dolari. În august, guvernul blocase 584 de milioane de dolari, fonduri care ulterior au fost parțial restabilite prin ordin judecătoresc.

Alte universități precum Columbia și Brown și-au soluționat problemele, prin plata a 200, respectiv 50 de milioane de dolari.