Suedia este noul nod strategic al NATO. Baza logistică va fi gata până la finalul lui 2027

Suedia va găzdui noul sediu logistic NATO în orașul Enköping, aflat la nord-vest de Stockholm, a anunțat joi guvernul suedez. Noua bază are rolul să faciliteze mișcările de trupe și transporturile militare în Europa de Nord, consolidând astfel capacitatea de reacție a Alianței. Măsura a fost luată ca urmare a tensiunilor cu Rusia, care dispune de o prezență militară puternică în regiunea arctică și în zona Mării Baltice.

„Prezența NATO în Suedia ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare. Centrul logistic sprijină apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării, Pål Jonson, citat de Kyiv Post.

Bază de sprijin pentru flancul nordic

Potrivit autorităților de la Stockholm, în timp de pace sediul va funcționa cu aproximativ 70 de militari și angajați civili, dar „într-o stare sporită de alertă și, în cele din urmă, în caz de război”. Într-o declarație acordată televiziunii publice, șeful Apărării suedeze a explicat că activitatea unității va fi una crucială pentru funcționarea structurilor militare NATO: „Activitatea centrului ar presupune transportul diferitelor provizii, precum combustibil, muniție și piese de schimb”.

Centrul din Suedia, operațional în mai puțin de doi ani

Forțele armate suedeze au primit sarcina de a pregăti și organiza logistica necesară, astfel încât centrul să fie operațional până la sfârșitul anului 2027.

După aderarea Finlandei și Suediei, flancul nordic al NATO a căpătat o importanță strategică majoră. În Norvegia există baze aeriene și navale folosite de aliați, inclusiv facilități pentru submarine americane.

Finlanda găzduiește infrastructură militară compatibilă NATO, iar în Estonia, Letonia și Lituania sunt desfășurate batalioane multinaționale de descurajare. De asemenea, Danemarca contribuie cu unități navale și aeriene la operațiunile NATO din Marea Baltică.