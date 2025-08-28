Taifunul Kajiki din Thailanda a lovit puternic provinciile. Cinci persoane ucise

Taifunul a atins uscatul în Vietnam luni, forţând zeci de mii de persoane să evacueze pentru a se pune la adăpost, înainte de a traversa Laosul şi nordul Thailandei, aducând ploi torenţiale.

Cinci persoane au murit şi 15 au fost rănite în 12 provincii din nordul Thailandei, potrivit Departamentului pentru Prevenirea şi Combaterea Dezastrelor. Provinciile Nan, Chiang Rai şi Mae Hong Son au fost lovite în mod deosebit de dur, cu inundaţii rapide care au distrus poduri şi au izolat localităţi.

De duminică, cel puţin şapte persoane au fost date dispărute, iar peste 1.800 de gospodării şi 6.300 de persoane au fost afectate de taifun. „Nivelul apei ar putea creşte în unele zone”, a avertizat agenţia de gestionare a dezastrelor într-o postare pe Facebook.

Miercuri, două persoane au murit în urma unor alunecări de teren în cunoscuta destinaţie turistică din nord, Chiang Mai. Departamentul meteorologic al regatului anunţă ploi continue până săptămâna viitoare în regiunile de nord, nord-est şi centru.

Thailanda se confruntă în mod regulat cu ploi abundente din iunie până în septembrie, însă experţii afirmă că schimbările climatice cauzate de activitatea umană au intensificat fenomenele meteorologice extreme, făcând situaţiile tot mai imprevizibile. Inundaţiile extinse din 2011 au provocat peste 500 de morţi şi au avariat milioane de locuinţe în întreaga ţară.