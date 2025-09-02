Talibanii cer sprijin internațional. 900 de morți în urma cutremurului din Afghanistan

Salvatorii au continuat căutările luni noaptea pentru supraviețuitori, după ce seismul cu magnitudinea 6,0 a lovit duminică, distrugând sate întregi din provincia estică Kunar, aflată la granița cu Pakistanul. Mulți au rămas prinși sub dărâmăturile caselor din lut și piatră construite pe versanții abrupți, dar echipele de intervenție s-au confruntat cu dificultăți în a ajunge în zonele izolate din cauza terenului muntos accidentat și a vremii nefavorabile. Cutremurul a fost unul superficial, produs la doar zece kilometri adâncime, ceea ce este cunoscut ca având efecte deosebit de distructive.

Yousaf Hammad, purtător de cuvânt al Autorității Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor din Afganistan, a declarat marți că bilanțul morților a ajuns la 900, iar numărul răniților la 3.000. Autoritățile au avertizat că numărul victimelor va crește pe măsură ce echipele de salvare ajung în localități și mai izolate, multe încă inaccesibile la peste 24 de ore după cutremur.

Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății de la Kabul, a cerut ajutor internațional pentru a face față distrugerilor provocate de seismul care a lovit în jurul miezului nopții, ora locală. „Avem nevoie de ajutor pentru că foarte mulți oameni și-au pierdut viețile și casele”, a spus el.

Trei sate distruse complet de cutremur

Afganistanul trecea deja printr-o criză economică severă și printr-o reducere drastică a sprijinului internațional, după preluarea puterii de către talibani în 2021. Politicile dure impuse de aceștia, precum interdicția educației și a muncii pentru femei, au dus la o scădere accentuată a finanțării și a asistenței umanitare. Dezastrul natural va împovăra și mai mult resursele administrației talibane, care se confruntă și cu revenirea a sute de mii de afgani deportați din Iran și Pakistan în ultimele săptămâni.

Potrivit autorităților, cutremurul a ras de pe fața pământului trei sate din Kunar și a produs pagube majore în multe altele. Cel puțin 610 persoane au fost ucise în Kunar și 12 în Nangarhar.

Unii săteni plângeau în mijlocul ruinelor caselor lor. Alții au început să curețe dărâmăturile cu mâinile goale sau să transporte răniții pe tărgi improvizate. „Acesta este Mazar Dara, în districtul Nurgal. Satul întreg a fost distrus”, a spus o victimă reporterilor. „Copii și bătrâni sunt prinși sub moloz. Avem nevoie de ajutor urgent”.