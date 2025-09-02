Afganistan: Salvatorii fac eforturi să ajungă în satele montane izolate lovite de cutremur

Operațiuni de salvare au avut loc luni în patru sate din Kunar, după producerea seismului, iar eforturile se vor concentra acum pe zonele montane mai greu accesibile, a spus Ehsanullah Ehsan, șeful provincial al departamentului pentru gestionarea dezastrelor.

„Nu putem prezice cu exactitate câte cadavre ar mai putea fi prinse sub dărâmături”, a spus Ehsan. „Efortul nostru este să finalizăm aceste operațiuni cât mai curând posibil și să începem distribuirea de ajutoare familiilor afectate”.

Unul dintre cele mai grave cutremure din Afganistan, cu magnitudinea de 6, s-a produs în noaptea de luni, la o adâncime mică, de 10 km, ucigând 812 persoane în provinciile estice Kunar și Nangarhar.

Relieful muntos și vremea nefavorabilă au îngreunat accesul salvatorilor în zonele izolate de la granița cu Pakistanul, unde cutremurul a dărâmat case. Accesul vehiculelor pe drumurile montane înguste a reprezentat principala piedică pentru operațiunile de ajutor, a spus Ehsan, adăugând că utilaje sunt aduse pentru a curăța drumurile de moloz.

Marți, un șir de ambulanțe se afla pe drumul montan avariat, încercând să ajungă la satele din Kunar, în timp ce elicoptere aduceau provizii și transportau răniții către spitale, potrivit unui martor Reuters. O parte dintre răniți au fost transferați la spitale din Kabul și din provincia vecină Nangarhar, a precizat Ehsan.

Soldați talibani au fost desfășurați în zonă. Dezastrul a pus o presiune suplimentară asupra administrației talibane a țării, deja afectată de scăderea bruscă a ajutoarelor externe și de deportările a sute de mii de afgani de către țările vecine.

„Organizații naționale și internaționale sunt prezente în zonă, și-au organizat asistența și, cu voia lui Dumnezeu, ajutoarele vor fi distribuite într-o manieră ordonată”, a spus Ehsan.