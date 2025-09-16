Tesla, în vizorul unei anchete: Părinții spun că mânerele defecte ale ușilor le-au blocat copiii

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a declarat că ancheta preliminară se concentrează asupra modelului Tesla Model Y din 2021, după ce au primit nouă rapoarte privind mânerul electronic al ușilor care a devenit nefuncțional, posibil din cauza tensiunii scăzute a bateriei.

Compania condusă de miliardarul Elon Musk a instalat eliberări manuale ale ușilor în interiorul vehiculelor, însă NHTSA a remarcat că un copil ar putea să nu ajungă sau să nu știe cum să folosească aceste eliberări. În patru cazuri, părinții au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a intra.

Investigația privind cel mai popular model Tesla survine după numeroase incidente raportate în ultimii ani legate de probleme la deschiderea ușilor, care uneori au prins șoferii într-un vehicul în flăcări după accidente.

În aprilie, un tânăr baschetbalist a spus că „se lupta cu timpul” încercând să iasă din Tesla sa Cybertruck, care a luat foc după ce s-a ciocnit de un copac și nu a putut deschide ușile. Jucătorul Universității din Southern California, Alijah Arenas, care a fost indus într-o comă temporară după accident, a spus că a supraviețuit stropindu-se cu apă dintr-o sticlă, în timp ce fumul umplea vehiculul.

Ancheta se concentrează doar pe încuietorile ușilor din exteriorul mașinilor

NHTSA a precizat că ancheta se concentrează doar pe funcționarea încuietorilor electronice ale ușilor din exteriorul vehiculului, nu din interior, deoarece doar în acest caz nu există o modalitate manuală de a deschide ușa. Totuși, agenția va continua să monitorizeze rapoartele privind persoanele prinse în interior, ceea ce numește „capcane”, și va lua măsuri suplimentare, dacă va fi necesar.

Agenția a precizat că incidentele par să apară atunci când încuietorile electronice ale ușilor primesc o tensiune insuficientă de la vehicul. Facturile de reparație disponibile indică faptul că bateriile au fost înlocuite după astfel de incidente.

Investigația va evalua, de asemenea, modul în care Tesla furnizează energie încuietorilor ușilor și fiabilitatea surselor de alimentare corespunzătoare.