Tesla încheie o înțelegere în procesul privind un accident mortal din 2019

Tesla a ajuns la o înțelegere confidențială pentru a închide procesul privind moartea unui adolescent de 15 ani într-un accident din 2019, în California, în care un Model 3 aflat pe Autopilot a fost implicat, anunță Reuters.
Radu Mocanu
17 sept. 2025, 06:53

Procesul urma să înceapă luna viitoare la Tribunalul Superior din Alameda County, însă judecătorul a anulat termenul după notificarea privind înțelegerea.

Accidentul a avut loc în 2019, când un Model 3 cu Autopilot activat a lovit din spate vehiculul în care călătorea băiatul împreună cu tatăl său.

În urma coliziunii, mașina victimei s-a răsturnat și a lovit parapetul central, adolescentul pierzându-și viața.

Acordul survine la câteva săptămâni după ce un juriu din Florida a obligat Tesla să plătească 243 de milioane de dolari în daune compensatorii și punitive într-un alt caz fatal din 2019.

În paralel, un alt proces, în Los Angeles, tot legat de un accident fatal care a implicat un model Tesla de Autopilot e programat să înceapă pe 20 octombrie.