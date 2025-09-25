Tragedie în Sri Lanka. Șapte călugări, inclusiv un român, au murit

Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în nord-vestul Sri Lankăi, la una dintre cele mai izolate mănăstiri budiste din Sri Lanka – Na Uyana Aranya Senasanaya.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, grupul de 13 călugări urcau spre chiliile de meditație, aflate pe un versant montan, într-un vagonet improvizat, tras cu ajutorul unui cablu metalic. În mod tragic, cablul s-a rupt în timpul traseului, iar vagonetul a căzut în gol, lovindu-se violent de un copac.

„Erau 13 călugări în cabină. Doi au reușit să scape cu răni ușoare, dar alți patru sunt în stare critică”, a declarat un oficial al poliției pentru AFP, citat de Deccan Chronicle. Printre cei șapte morți se află și trei călugări din India, Rusia și România.

Supraîncărcarea și uzura – posibile cauze ale prăbușirii

Accidentul a avut loc în zona Nikaweratiya, la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Colombo, într-o regiune izolată. Mănăstirea budistă Na Uyana este una dintre cele mai vechi și retrase comunități monastice din Sri Lanka, cu sute de hectare de pădure, unde practicanții vin să petreacă luni sau ani în izolare completă.

Traseele montane din zona monahală sunt dificil de parcurs. La mănăstirea construită pe o creastă abruptă, singura cale de acces este o scară foarte lungă și vagonetul-telecabină, folosit pentru transportul călugărilor și al proviziilor.

Autoritățile anchetează cauza exactă a prăbușirii. Potrivit presei locale, vagonetul era supraîncărcat și uzat, factori care ar fi contribuit la cedarea cablului.

Patru călugări luptă pentru viață

Dată fiind zona împădurită și terenul accidentat, echipele de salvare au avut dificultăți în intervenție. Doi călugări au reușit să sară din cabină înainte de cădere, suferind răni ușoare, iar alți patru – toți srilankezi, sunt răniți grav și au fost transportați la spital, unde sunt internați în stare critică.

Cel mai tânăr dintre călugării care și-au pierdut viața avea doar 31 de ani și era originar din India, iar cel mai în vârstă avea 59 de ani.

Călugărul român avea 48 de ani

Numele călugărului român decedat a fost publicat de site-ul Newswire.lk din Sri Lanka, care îl menționează ca Ven. (n.r. venerabilul) Dhammarasī Thera, în vârstă de 48 de ani. „Thera” este un titlu onorific specific tradiției budiste Theravāda, acordat călugărilor cu peste zece ani de viață monahală. Cel mai probabil, Dhammarasī este numele spiritual adoptat în urma hirotonirii, nu numele său civil.

Tragedia scoate la lumină și riscurile cu care se confruntă cei care aleg viața spirituală în condiții extreme. Infrastructura precară și lipsa unor sisteme de transport sigure pot avea consecințe dramatice, chiar dacă dedicarea este impresionantă.