Tratatul ONU pentru protejarea oceanelor va intra în vigoare după ratificare

Un tratat multinațional pentru protejarea vastelor suprafețe ale oceanelor lumii urmează să devină în sfârșit lege în ianuarie 2026, ecologiștii salutând vineri adoptarea sa ca fiind crucială pentru protejarea ecosistemelor marine.

Demersul Marocului și al Sierrei Leone de a adera la tratatul ONU privind marea liberă a atins pragul de cel puțin 60 de ratificări necesare pentru a-l promulga ca lege internațională.

Legea își propune să protejeze zonele biodiverse din apele din întreaga lume care se află în ape dincolo de zonele economice exclusive ale țărilor.

Oceanele sunt responsabile pentru crearea a jumătate din rezerva de oxigen a globului și sunt vitale pentru combaterea schimbărilor climatice, spun specialiștii. Însă aceleași ape sunt amenințate de poluare și pescuit excesiv. De asemenea, se confruntă cu provocări tot mai mari din cauza mineritului în adâncime, o industrie emergentă care explorează fundurile mării anterior neatinse pentru mărfuri precum nichel, cobalt și cupru.

„Acoperind peste două treimi din ocean, acordul stabilește reguli obligatorii pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine”, a declarat secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres .

Legea își propune să protejeze apele internaționale care reprezintă aproximativ 60% din oceane. Până în prezent, doar unu la sută din apele mării libere au beneficiat de astfel de garanții legale.

Acordul va intra în vigoare în 120 de zile. Cu toate acestea, Lisa Speer, care supraveghează Programul Internațional al Oceanelor din cadrul Consiliului de Apărare a Resurselor Naturale, cu sediul în SUA, a declarat că primele arii protejate vor fi înființate abia la sfârșitul anului 2028 sau 2029.