Trezoreria americană dă undă verde pentru baterea unei monede de aur cu efigia lui Donald Trump

Trezoreria americană a confirmat pentru AFP votul favorabil al Comisiei de Arte Frumoase, ai cărei membri au fost numiți în întregime de Donald Trump, potrivit Le Figaro.

După ce au fost analizate mai multe variante de design, comisia a aprobat în cele din urmă un model care îl reprezintă pe președintele american în picioare, cu pumnii strânși și sprijinit de un birou, cu o expresie hotărâtă.

Pe revers, moneda de colecție prezintă un vultur, simbol al Statelor Unite, potrivit unui document publicat de comisie.

Prețul de vânzare al monedei nu a fost încă anunțat, însă obiecte similare sunt comercializate la peste 1.000 de dolari de către Monetăria Statelor Unite (US Mint).

„Nu există un portret mai emblematic decât Donald Trump”

„Pe măsură ce ne apropiem de cea de-a 250-a aniversare, suntem încântați să pregătim monede care simbolizează spiritul țării noastre și democrația noastră”, a declarat trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach, într-o declarație transmisă AFP.

„Nu există un portret mai emblematic pentru aceste monede decât al președintelui nostru Donald Trump”, a adăugat el. Acesta a reamintit că sunt în analiză și alte două monede, una de un dolar și alta de o uncie de aur (aproximativ 31 de grame).

La sfârșitul lunii februarie, CCAC (Citizens Coinage Advisory Committee), un alt organism care oferă avize consultative pentru proiecte de monede noi, a refuzat să includă pe ordinea de zi examinarea monedei care îl reprezintă pe Donald Trump.

De la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite în 1776, „nici o țară din lume nu a emis monede care să poarte imaginea unui lider ales democratic în timpul mandatului său”, comenta atunci unul dintre membrii CCAC, Donald Scarinci.

„Doar națiunile conduse de regi sau dictatori pun imaginea liderului pe monede”, a adăugat el.

Proiectul prezentat în toamna trecută pentru moneda de un dolar îl arăta pe Donald Trump pe ambele fețe, o combinație foarte rară pentru monedele oficiale. Pe revers, președintele american apărea cu pumnul ridicat, înconjurat de cuvintele „Luptați, luptați, luptați”.