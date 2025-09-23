Prima pagină » Știri externe » Tribunalul administrativ invalidează planul masiv de concedieri al Auchan

Un tribunal administrativ din Franța a invalidat planul masiv de concedieri al Auchan. Compania intenționa să reducă aproximativ 2.400 de locuri de muncă.
Sursa: Hepta
Petru Mazilu
23 sept. 2025, 17:13, Economic

Tribunalul din Lille a anulat decizia Auchan de a reduce peste 2.000 de locuri de muncă. Tribunalul administrativ din Lille a decis în special că planul de protecție a locurilor de muncă „ar fi trebuit să fie semnat de reprezentanții sindicali ai fiecăreia dintre cele cinci componente ale grupului”, potrivit Le Figaro.

Concret, planul care prevedea eliminarea a 2.389 de posturi, a fost anunțat în noiembrie 2024.
De asemenea, instanța a menționat că procesul de informare și consultare pentru comitetele sociale și economice a fost afectat de un „defect procedural”.

Instanța a fost sesizată de Federația Angajaților din Comerț, Distribuție și Servicii (CGT), precum și de Comitetul Social și Economic (CSE) și de mai mulți angajați ai uneia dintre companiile grupului.