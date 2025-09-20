Trump a ordonat un nou atac asupra unei nave cu „narcoterorişti”: „Nava transporta stupefiante ilegale”

Trump a publicat un videoclip cu bombardamentul asupra navei pe rețeaua sa, Truth Social. În imagini se observă o navă într-un corp de apă explodând și apoi luând foc.

„La ordinul meu, secretarul de război a ordonat un atac cinetic letal asupra unei nave afiliate unei organizații teroriste desemnate care se ocupa cu traficul de droguri. Serviciile de informaţii au confirmat că nava transporta stupefiante ilegale şi folosea un coridor cunoscut pentru traficul de droguri, cu scopul de a otrăvi populaţia americană”, a adăugat el. Trump a punctat faptul că nava se afla „în apele internaţionale” și că „trei narcoterorişti” au fost ucişi în atac.

La începutul acestei săptămâni, armata SUA a ucis trei persoane într-un alt atac mortal asupra unei nave aflate în apele internaționale din jurul Americii de Sud, care se presupune că „transporta narcotice ilegale” din Venezuela, potrivit lui Trump.

Un prim atac de acest fel asupra unei alte nave s-a produs în data de 2 septembrie, în urma căruia armata americană a ucis 11 persoane într-un acțiune similară.