Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă sprijină militar Iranul

„Dacă îi prindem făcând asta, primesc un tarif de 50%, ceea ce este enorm, o sumă uriașă”, a spus Trump la postul de televiziune Fox News, potrivit AFP.

Liderul de la Casa Albă urmează să efectueze o vizită la Beijing luna viitoare pentru discuții cu omologul său chinez, Xi Jinping, după ce un summit anterior a fost amânat din cauza războiului cu Iranul.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a ordonat duminică instituirea unei blocade a Strâmtorii Ormuz și „interceptarea” oricărei nave din apele internaționale care „a plătit taxe către Iran”.

Liderul american a declarat că discuțiile cu Iran au decurs bine, însă Teheranul nu a fost dispus să redeschidă strâmtoarea și să renunțe la programul său nuclear.

„Vom începe, de asemenea, să distrugem minele [plasate] de iranieni în Strâmtoare. Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va FI ȘTERS DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.