Trump amenință cu sancțiuni dacă talibanii nu returnează baza aeriană Bagram

Trump a făcut declarația pe platforma sa Truth Social, fără a spune ce tip de măsuri ar putea fi luate.

Donald Trump vrea baza aeriană din Afganistan și i-a amenințat cu sancțiuni pe talibanii aflați la guvernare în țara asiatică dacă ei nu accepta oferta americanilor, potrivit Le Figaro

Baza aeriană Bagram a fost cea mai mare din Afganistan și a servit timp de aproape două decenii drept punct central pentru operațiunile militare americane după atacurile din 11 septembrie 2001. Trupele SUA și NATO s-au retras din Afganistan în 2021, iar baza a trecut sub controlul talibanilor.

Trump a menționat importanța strategică a bazei și a criticat modul în care administrația Biden a gestionat retragerea forțelor americane. Oficialii afgani au respins însă ideea unei noi prezențe militare americane pe teritoriul țării, subliniind că orice cooperare ar trebui să fie de natură economică sau politică.

Situația reflectă tensiunile geopolitice din regiune și preocupările Statelor Unite privind influența altor puteri, inclusiv China, în Afganistan.