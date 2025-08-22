Trump anunţă că după Washington va trimite Garda Naţională şi în alte locuri din SUA

Deşi a stârnit furia localnicilor şi a autorităţilor locale, preşedintele SUA a mobilizat Garda Naţională în Capitală pentru a lupta cu infractorii. Garda Naţională a preluat controlul asupra Poliţiei şi a desfăşurat trupe pe străzile din Washington .

Joi, Donald Trump a vizitat o secţie de Poliţe pentru a sprijini operaţiunea. El a declarat că va cere operaţiuni similare în alte locuri din SUA.

„Vom face totul în siguranţă şi apoi vom merge în alte locuri, dar vom rămâne aici o vreme”, le-a spus el zecilor de poliţişti şi membri ai Gărzii Naţionale adunaţi în faţa unităţii, potrivit Le Figaro.

Trump care a fost însoţit de mai mulţi oficiali a petrecut o jumătate de oră la secţia de Poliţie. El le-a dus poliţiştilor şi membrilor Gărzii Naţionale hamburgeri şi pizza.