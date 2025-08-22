Prima pagină » Știri externe » Trump anunţă că după Washington va trimite Garda Naţională şi în alte locuri din SUA

Trump anunţă că după Washington va trimite Garda Naţională şi în alte locuri din SUA

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va trimite Garda Naţională şi în alte locuri din SUA după încheierea operaţiunii din Washington D.C.
Trump anunţă că după Washington va trimite Garda Naţională şi în alte locuri din SUA
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
22 aug. 2025, 04:54, Știri externe

Deşi a stârnit furia localnicilor şi a autorităţilor locale, preşedintele SUA a mobilizat Garda Naţională în Capitală pentru a lupta cu infractorii. Garda Naţională a preluat controlul asupra Poliţiei şi a desfăşurat trupe pe străzile din Washington .

Joi, Donald Trump a vizitat o secţie de Poliţe pentru a sprijini operaţiunea. El a declarat că va cere operaţiuni similare în alte locuri din SUA.

„Vom face totul în siguranţă şi apoi vom merge în alte locuri, dar vom rămâne aici o vreme”, le-a spus el zecilor de poliţişti şi membri ai Gărzii Naţionale adunaţi în faţa unităţii, potrivit Le Figaro.

Trump care a fost însoţit de mai mulţi oficiali a petrecut o jumătate de oră la secţia de Poliţie. El le-a dus poliţiştilor şi membrilor Gărzii Naţionale hamburgeri şi pizza.