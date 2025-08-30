Trump ar fi sugerat trimiterea de trupe chineze de menținere a păcii în Ucraina, însă Washingtonul neagă

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi sugerat posibilitatea ca trupe chineze de menținere a păcii să monitorizeze o zonă neutră de-a lungul frontului din Ucraina, în cadrul unui eventual acord de pace. Informația a fost publicată pe 29 august de Financial Times, care citează patru surse anonime.

Potrivit relatării, ideea amintește de o propunere mai veche a Rusiei, respinsă însă de Ucraina și aliații săi europeni din cauza relației strânse dintre Beijing și Moscova.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a negat pentru publicația britanică orice discuție privind trupe chineze în Ucraina, catalogând informațiile drept „false”.

Trump și ideea trupelor chineze de menținere a păcii în Ucraina

Donald Trump s-a poziționat în ultima perioadă ca mediator pentru un potențial acord de pace între Kiev și Moscova. Totuși, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că orice înțelegere trebuie să includă garanții solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

O coaliție europeană a propus deja crearea unei forțe multinaționale de „re-asigurare” pentru perioada post-conflict, însă Rusia a respins categoric varianta desfășurării de trupe NATO, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, catalogând-o drept „intervenție militară străină”.

Rusia și China în contextul propunerii privind trupe chineze de menținere a păcii în Ucraina

Kremlinul a sugerat în trecut ca Beijingul să joace un rol activ în garanțiile de securitate pentru Ucraina, inclusiv prin trimiterea de trupe de menținere a păcii. Totuși, Ministerul chinez de Externe a negat în martie existența unor astfel de planuri.

Deși China se prezintă ca un actor neutru, realitatea arată contrariul: Beijingul a sprijinit Moscova în evitarea sancțiunilor occidentale și a devenit principalul furnizor de bunuri cu dublă utilizare. Ucraina a acuzat, de asemenea, China de furnizarea de componente militare către Rusia, acuzație respinsă de Beijing.

Vizita iminentă a lui Vladimir Putin la Beijing, pentru o întâlnire cu Xi Jinping, ar putea oferi noi clarificări privind rolul Chinei în războiul din Ucraina. Kremlinul a catalogat întâlnirea drept „absolut fără precedent”.