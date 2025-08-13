Au început discuțiile între UE, Zelenski și Trump. Președintele SUA, despre liderii europeni: Sunt oameni minunați care vor să vadă încheierea acordului

UPDATE Agenda discuțiilor

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat luni pentru POLITICO faptul că summitul virtual se va concentra pe opțiunile de presiune împotriva Rusiei, întrebările privind teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar și ordinea potențialelor negocieri de pace.

UPDATE Moscova consideră consultările liderilor europeni cu Trump „neimportante”

Oficialii de la Moscova nu iau în serios consultările pe care liderii europeni le fac miercuri cu preşedintele SUA, Donald Trump. Sunt „neimportante”, au transmis ruşii.

Rusia a descris drept „neimportante” consultările dintre liderii europeni planificate cu Donald Trump prin videoconferinţă. Europenii încearcă să-l convingă pe Trump să apere interesele Ucrainei în timpul întâlnirii de vinerii cu Vladimir Putin.

Știrea inițială:

Declarația a fost făcută cu două zile înainte de întâlnirea președintelui SUA cu omologul său rus Vladimir Putin, în Alaska, potrivit AFP.

„În scurt timp voi discuta cu liderii europeni. Sunt oameni minunați care doresc să se ajungă la un acord”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

El urmează să participe la o videoconferință între liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.