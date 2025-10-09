Trump devine tot mai „sensibil”. Angajații federali, amenințați cu concedierea dacă nu dezvăluie numele celor care-l critică

Libertatea de exprimare este pusă la grea încercare în Statele Unite. Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) este acuzată că a lansat o investigație internă menită să identifice autorii unei scrisori deschise care denunța tăierile bugetare aplicate programelor de intervenție în caz de dezastru.

Potrivit Bloomberg, în ultimele săptămâni, angajații agenției au fost convocați la interviuri și avertizați că își pot pierde locul de muncă dacă nu colaborează cu anchetatorii.

Represalii împotriva celor care-și spun opiniile

Ancheta este condusă de divizia FEMA care se ocupă de abaterile disciplinare, iar angajaților nu li s-a permis să fie asistați de avocați sau reprezentanți sindicali. Organizațiile pentru transparență publică și protecția angajaților federali denunță o campanie de intimidare: „Nu li se oferă opțiunea de a refuza să participe și nu primesc nicio îndrumare în timpul interviurilor”, a explicat Colette Delawalla, directoarea organizației Stand Up for Science, care a ajutat la publicarea scrisorii.

Scrisoarea, semnată la finalul lunii august de aproximativ 200 de actuali și foști angajați, cerea Congresului protecții împotriva concedierilor motivate politic. Dintre cei 192 de semnatari, 154 au ales să rămână anonimi, iar cei care și-au făcut public numele au fost imediat suspendați.

Epurări și în alte agenții

Presiunile exercitate la FEMA nu sunt izolate: în alte agenții federale, precum Agenția pentru Protecția Mediului, cel puțin 15 angajați au fost deja concediați după ce au semnat o scrisoare critică la adresa conducerii Trump.

Între timp, administrația Trump a restructurat agenția responsabilă de gestionarea dezastrelor naturale din Statele Unite, reducându-i personalul cu peste 2.400 de persoane și anulând un program de 4 miliarde de dolari pentru pregătirea în caz de dezastru.

Protecția avertizorilor, doar pe hârtie

Legea federală a avertizorilor de integritate garantează dreptul angajaților publici de a semnala probleme de interes public fără teama de represalii. Cu toate acestea, plângerile depuse la Biroul Consilierului Special al Statelor Unite – instituția federală care investighează cazurile de represalii împotriva avertizorilor de integritate – acuză FEMA și EPA că au încălcat legea prin măsuri abuzive și prin blocarea accesului angajaților la sistemele interne.

„Angajații care ar trebui protejați prin lege sunt izolați și privați de accesul la instrumentele de lucru”, spun consilierii Government Accountability Project, organizația care îi apără pe avertizori.