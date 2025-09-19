Trump i-a spus lui Starmer să folosească armata pentru a opri migranții din Canalul Mânecii

Donald Trump i-a spus lui Keir Starmer că ar trebui să folosească armata pentru a opri migranții care traversează Canalul Mânecii.

Președintele SUA a făcut sugestia în timp ce stătea alături de prim-ministru la o conferință de presă în timpul vizitei din Marea Britania. Trump a avertizat că migrația ilegală „va distruge […] țările din interior” și a spus „nu contează dacă soliciți armata” pentru a se ocupa de ambarcațiunile mici, potrivit Sky News. Președintele american s-a referit și la propriile acțiuni privitoare la migranții ilegali care trec granița dintre SUA și Mexic.

Keir Starmer a răspuns vorbind despre acțiunile Regatului Unit, inclusiv despre prima deportare în cadrul acordului „unu intră, unul iese” cu Franța, care a avut loc joi dimineață. Alte schimburi cu Franța sunt programate să aibă loc în această săptămână și săptămâna viitoare.