Trump îi laudă pe regele Angliei și premierul Starmer: Charles „este prietenul meu” și un „gentleman elegant”

Potrivit lui Trump, vizita sa este „în primul rând” pentru a se întâlni cu Regele și Regina, adăugând: „Sunt prietenii mei de mult timp, cu mult înainte ca el să fie Rege, și este o onoare să-l întâlnesc ca Rege. Cred că reprezintă țara atât de bine, l-am urmărit, este un gentleman atât de elegant.”

Trump a spus că regele „este prietenul meu” și că este „prima dată când se întâmplă ca cineva să fie onorat de două ori” cu o vizită de stat.

„A fost o mare onoare”, adaugă el, menționând că vizita are loc la Windsor și nu la Palatul Buckingham. „Nu vreau să spun că unul e mai bun decât celălalt, dar se spune că Castelul Windsor este cel mai impresionant”.

El afirmă că guvernul britanic dorește să „perfecționeze acordul comercial” și spune că „am făcut un acord, și este un acord excelent”.

Donald Trump va ajunge marți seară în Marea Britanie, unde va fi primit cu onoruri regale de Regele Charles. Miercuri vor fi un banchet de stat și ceremonii fastuoase, iar joi Trump se va întâlni cu premierul britanic.

Oficialii americani estimează că acorduri de peste 10 miliarde de dolari în domeniile energiei și tehnologiei vor fi confirmate în cadrul vizitei.