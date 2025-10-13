UPDATE 18:45 – Lideri mondiali se adună pentru o fotografie cu Trump la Sharm el-Sheikh

Donald Trump a fost în centrul atenției astăzi, mai întâi adresându-se Knesset-ului din Israel și acum la Sharm el-Sheikh.

Președintele SUA este însoțit de lideri mondiali, care pozează pe rând alături de acesta.

UPDATE 18:40 – Șeful FIFA, Gianni Infantino, prezent la Summit

Prezența președintelui FIFA, Gianni Infantino, la summitul pentru pace de la Gaza din Sharm el-Sheikh a surprins pe mulți, fiind singurul oficial sportiv printre șefii de stat, potrivit Sky News.

Infantino a menținut de mult timp o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, participând la ceremonia de semnare a Acordurilor Abraham de la Casa Albă în 2020, între Israel și statele arabe.

Deși a fost supus presiunii de a folosi influența fotbalului pentru a aborda conflictul Israel–Hamas, Infantino a insistat că sportul nu poate rezolva problemele geopolitice.

Apelurile din Europa de a suspenda echipele israeliene din fotbal s-au stins după ce s-a raportat că administrația Trump ar interveni pentru a preveni acest lucru.

Recent, Infantino l-a lăudat pe Trump pe Instagram, spunând că acesta „merită cu siguranță Premiul Nobel pentru Pace.”

Vizitele frecvente la Casa Albă și gesturile simbolice, precum dăruirea lui Trump a unei replici a trofeului Cupei Mondiale, subliniază legătura lor personală puternică.

Observatorii speculează acum că Infantino ar putea propune chiar un „meci al păcii” simbolic între Israel și Palestina.

UPDATE 18:10 – Trump în Egipt: Acordul privind Gaza nu ar fi existat fără loviturile SUA asupra Iranului

Vorbind la Sharm el-Sheikh alături de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, președintele american Donald Trump a declarat că Iranul „vrea să încheie un acord” și că acțiunile militare recente ale Statelor Unite au fost esențiale pentru progresele realizate în privința situației din Gaza, scrie Sky News.

„Cred că Iranul va coopera; au fost loviți și slăbiți”, a spus Trump, subliniind că atacurile americane asupra infrastructurii nucleare iraniene au fost decisive.

„Sincer, dacă nu i-am fi lovit în privința nuclearului, nu cred că ați fi putut avea acest acord incredibil, unic în viață”, a adăugat el.

Trump a remarcat că Teheranul și-a exprimat public sprijinul ferm pentru acordul de pace, descriindu-l drept „total”.

Întrebat când vor începe discuțiile pentru a doua etapă a planului său de pace, președintele a răspuns că acestea sunt „deja în desfășurare, din punctul nostru de vedere”.

„Etapele sunt, într-o oarecare măsură, amestecate între ele”, a spus el, sugerând că negocierile avansează în faze suprapuse, mai degrabă decât în pași distincti.

UPDATE 17:45 – Donald Trump și președintele Egiptului călătoresc împreună spre summitul de la Sharm el-Sheikh

Donald Trump a fost însoțit de președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, într-o scurtă deplasare cu mașina de la aeroport spre sala conferinței din Sharm el-Sheikh, înaintea summitului internațional.

Cei doi lideri au călătorit în limuzina prezidențială a Statelor Unite, cunoscută sub numele de „The Beast” („Bestia”).

Corespondentul american Mark Stone de la Sky News a remarcat: „În această dimineață, în The Beast se afla Netanyahu. În urmă cu o lună sau două, era Vladimir Putin. Iar acum este președintele Sisi… ce n-ar da cineva să fie o muscă pe geamul acelei mașini.”

UPDATE 17:40 – Donald Trump a sosit la Sharm el-Sheikh cu trei ore întârziere

Președintele american Donald Trump a sosit la Sharm el-Sheikh, în Egipt, pentru summitul internațional – cu trei ore mai târziu decât era programat. Această întârziere evidențiază influența de care se bucură actualul președinte american.

Trump este așteptat să țină un discurs în cadrul summitului.

Mai mulți lideri mondiali au sosit deja în Egipt, printre care premierul britanic Sir Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, la summit participă premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.