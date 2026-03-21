Trump învins de presă? Un judecător a decis ca postul radio Vocea Americii să revină la viață

Dacă Vocea Americii va reveni la viață sau nu, este o incertitudine.

Guvernul a depus joi o notificare de apel împotriva ordinului judecătorului Royce C. Lamberth de la Tribunalul Districtual al SUA, emis cu două zile înainte, de a reintegra în muncă sute de angajați VOA care au fost în concediu plătit în ultimul an. Lamberth decisese pe 7 martie că Kari Lake, care a fost alegerea președintelui Donald Trump pentru a supraveghea agenția-mamă birocratică U.S. Agency for Global Media, nu avea autoritatea de a reduce VOA la un schelet.

Vocea Americii a fost consacrată ca sursă de știri în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, transmițând știri către multe țări care nu aveau tradiția unei prese libere. Înainte ca Trump să preia din nou funcția anul trecut, Vocea Americii opera în 49 de limbi diferite, auzite de aproximativ 362 de milioane de oameni.

Echipa lui Trump a susținut că sursele de știri conduse de guvern, printre care se numără și Radio Europa Liberă/Radio Liberty, erau un exemplu de guvern supradimensionat și că își doreau ca relatările de știri să fie mai favorabile administrației actuale. Cu un personal mult redus, operează în prezent în Iran, Afganistan, China, Coreea de Nord și în țări cu o populație mare de kurzi.

În decizia sa, Lamberth a spus că Lake „a disprețuit în repetate rânduri” legile care impun funcționarea VOA.

Departamentul de Stat al lui Marco Rubio va permite jurnalismul obiectiv în 49 de limbi?

Pe lângă faptul că luptă pentru a o închide, Trump este reticent în a-și recunoaște înfrângerea. Săptămâna trecută, Casa Albă a nominalizat-o pe Sarah Rogers, subsecretar de stat pentru diplomație publică, să conducă Agenția SUA pentru Media Globală, plasând-o mai ferm sub controlul administrației. Nominalizarea ei necesită aprobarea Senatului.

„Departamentul de Stat al lui Marco Rubio va permite jurnalismul obiectiv în 49 de limbi?”, a întrebat Herman. „Nu cred. Aș vrea să se întâmple asta, dar e o poveste”.

În proiectul de lege bugetar adoptat în februarie, Congresul a alocat 200 de milioane de dolari pentru operațiunile Vocii Americii. Deși aceasta reprezintă o reducere de aproximativ 25% față de alocarea anterioară a agenției, aceasta a transmis un mesaj de sprijin bipartizan, a declarat Kate Neeper, directoarea de strategie și evaluare a performanței la VOA. Pe lângă faptul că a fost reclamantă alături de Widakuswara în procesul de restabilire a agenției, ea i-a ajutat pe unii dintre colegii ei să se ocupe de unele dintre propriile probleme din ultimul an, inclusiv probleme de imigrare.

„Există mult entuziasm pentru a se întoarce la muncă”, a spus ea. „Oamenii sunt nerăbdători să apară luni”.

Setea de informații de la Vocea Americii în Iran, pe vremea când era director, a fost un exemplu clar al ceea ce însemna organizația, a spus Ensor. Sondajele au arătat că între un sfert și o treime din gospodăriile iraniene se conectau la VOA o dată pe săptămână, în principal prin televiziunea prin satelit. Ocazional, guvernul lua măsuri drastice și confisca antenele parabolice, dar iranienii puteau de obicei găsi rapid înlocuitori, a spus el.

„Cred în Vocea Americii ca organizație de știri și ca voce a Americii”, a spus Ensor. „A fost important și poate fi din nou”.