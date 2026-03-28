Trump joacă cartea forței. Peste 17.000 de soldați americani la porțile Iranului

Administrația condusă de Donald Trump ia în calcul trimiterea a încă aproximativ 10.000 de soldați de infanterie în regiune, care s-ar adăuga celor circa 7.000 de militari deja mobilizați. În total, numărul trupelor americane la porțile Iranului ar putea ajunge la aproximativ 17.000.

Potrivit surselor citate, forțele suplimentare ar include infanterie, vehicule blindate și elemente de sprijin logistic, însă cifra rămâne mult sub nivelul necesar unei invazii pe scară largă.

Oficiali actuali și foști ai administrației americane au precizat că președintele nu a ordonat desfășurarea trupelor terestre pe teritoriul iranian.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că obiectivele strategice pot fi atinse fără intervenție terestră, subliniind totodată că Washingtonul trebuie să fie pregătit pentru „multiple situații de urgență”. Deciziile privind eventualele desfășurări vor fi anunțate exclusiv de Departamentul Apărării al SUA.

Mize strategice

Potrivit experților militari, trupele americane la porțile Iranului ar putea fi folosite pentru ocuparea temporară a unor obiective strategice: insule din apropierea coastelor sudice, porțiuni de litoral sau locații asociate programului nuclear iranian.

Un punct sensibil rămâne Strâmtoarea Ormuz, rută vitală pentru transportul global de petrol, pe care Teheranul o blochează pentru a obține concesii politice.

Care ar fi riscurile

Analiștii avertizează că o forță de 17.000 de militari nu ar putea menține controlul pe termen lung asupra unor poziții aflate sub amenințarea rachetelor și dronelor iraniene.

Orice operațiune ar presupune riscuri ridicate și ar necesita sprijin aerian, logistic și informațional consistent. Spre deosebire de invazia Irakului din 2003, când SUA au mobilizat peste 150.000 de soldați, actualul scenariu indică mai degrabă o presiune strategică decât o campanie de amploare.

Chiar dacă trupele americane la porțile Iranului nu vor fi desfășurate efectiv, simpla amenințare a mobilizării ar putea servi drept instrument de negociere. Mesajul transmis este unul de descurajare și de consolidare a poziției Washingtonului în eventuale discuții diplomatice cu Teheranul.