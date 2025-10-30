Prima pagină » Știri externe » Trump leagă scutirea împrumuturilor studențești de agenda privind imigrația într-o nouă regulă

Persoanele care au contractat împrumuturi studențești și lucrează la organizații non-profit care nu cooperează cu agenda lui Donald Trump în materie de imigrație nu vor fi eligibile pentru scutirea datoriilor, conform unei reguli anunțate joi de Departamentul Educației.
Trump leagă scutirea împrumuturilor studențești de agenda privind imigrația într-o nouă regulă
Alexandra-Valentina Dumitru
30 oct. 2025, 16:44, Politic

Administrația Trump modifică criteriile Programului de iertare a datoriilor pentru serviciul public, un program de anulare a datoriilor studențești pentru americanii care își petrec o parte din carieră lucrând pentru o organizație non-profit, printre alte roluri eligibile.

Schimbarea este cel mai recent exemplu al administrației Trump de a adăuga condiții legate de imigrație la programele federale de lungă durată, notează Reuters.

În martie, Trump a solicitat Departamentului Educației să excludă debitorii care lucrează pentru organizații care „se angajează în activități care au un scop ilegal substanțial”.

Aproape 43 de milioane de americani au datorii federale din împrumuturi studențești, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului, care este apolitic.