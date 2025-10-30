Trump leagă scutirea împrumuturilor studențești de agenda privind imigrația într-o nouă regulă

Administrația Trump modifică criteriile Programului de iertare a datoriilor pentru serviciul public, un program de anulare a datoriilor studențești pentru americanii care își petrec o parte din carieră lucrând pentru o organizație non-profit, printre alte roluri eligibile.

Schimbarea este cel mai recent exemplu al administrației Trump de a adăuga condiții legate de imigrație la programele federale de lungă durată, notează Reuters.

În martie, Trump a solicitat Departamentului Educației să excludă debitorii care lucrează pentru organizații care „se angajează în activități care au un scop ilegal substanțial”.

Aproape 43 de milioane de americani au datorii federale din împrumuturi studențești, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului, care este apolitic.