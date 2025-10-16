Trump semnează un ordin privind plata militarilor în timpul crizei bugetare din SUA

Potrivit Casei Albe, ordinul prevede ca Pentagonul să „folosească orice fonduri alocate de Congres care rămân disponibile pentru cheltuieli în anul fiscal 2026” pentru plata salariilor și indemnizațiilor militarilor activi, anunță Reuters.

Decizia vine pe fondul impasului politic prelungit dintre republicanii și democrații din Congres. Părțile se acuză reciproc pentru blocajul bugetar.

În lipsa unui acord privind cheltuielile federale, 1,3 milioane de militari activi riscau să nu își primească salariile de la mijlocul lunii octombrie. Personalul militar rămâne în serviciu în timpul închiderii guvernamentale, activitatea lor fiind considerată esențială pentru securitatea națională.

Ordinul semnat de Trump vizează calmarea tensiunilor din rândul armatei, una dintre cele mai sensibile probleme apărute în contextul crizei bugetare de la Washington.