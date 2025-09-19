Trump și Xi Jinping anunță progrese în acordul TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud

„Am înregistrat progrese în multe chestiuni foarte importante, inclusiv comerțul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului TikTok”, a scris Trump pe rețelele de socializare după prima convorbire telefonică din ultimele trei luni cu Xi Jinping, scrie Reuters.

Aprobarea finală de către Beijing a unui acord-cadru încheiat la începutul acestei săptămâni este unul dintre obstacolele pe care Trump trebuia să le depășească pentru a menține TikTok deschis.

Congresul american a ordonat închiderea aplicației pentru utilizatorii din SUA până în ianuarie 2025, dacă activele sale nu erau vândute de proprietarul chinez ByteDance.

Discuțiile vor continua la sfârșitul lunii octombrie

Liderii au convenit să continue discuțiile în marja forumului Cooperării Economice Asia-Pacific, care începe pe 31 octombrie la Gyeongju, Coreea de Sud. Trump a anunțat că va vizita China la începutul anului viitor, iar Xi va veni în SUA la o dată ulterioară.

China a declarat că „guvernul chinez respectă voința firmelor și încurajează companiile să poarte negocieri comerciale pe baza regulilor pieței pentru a ajunge la o soluție în conformitate cu legile și reglementările chineze”.

Problema TikTok este doar una dintre numeroasele probleme dintre cele două cele mai mari economii ale lumii. De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a majorat brusc tarifele vamale și a vizat economia Chinei cu rate deosebit de punitive, determinând China să răspundă în mod similar.

Rămân întrebări cheie despre acordul TikTok, inclusiv structura exactă a proprietății companiei, controlul pe care îl va păstra China și dacă Congresul va aproba. Tranzacția ar transfera activele TikTok din SUA către proprietarii americani, dar aplicația va continua să utilizeze algoritmul ByteDance, ceea ce îngrijorează legiuitorii americani privind securitatea națională.