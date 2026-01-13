Prima pagină » Știri externe » Trump spune că Iranul vrea să negocieze,în timp ce numărul morților în urma protestelor trece de 640

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul după ce a amenințat că va lovi Republica Islamică pentru represiunea împotriva protestatarilor în demonstrațiile naționale care, potrivit activiștilor, au provocat luni moartea a cel puțin 646 de persoane.
Laura Buciu
Laura Buciu
13 ian. 2026, 04:22, Știri externe

Cifra provine de la Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din SUA, care a fost precisă pe parcursul mai multor ani de demonstrații. Aceasta se bazează pe o rețea de activiști din Iran care confirmă toate decesele raportate, scrie Associated Press.

Având în vedere blocarea comunicațiilor în Iran, AP nu a putut confirma în mod independent cifra furnizată de grup.

Guvernul iranian nu a furnizat cifre privind victimele demonstrațiilor.

Iranul nu a reacționat, anterior, direct la comentariile lui Trump, care au venit după ce ministrul de externe al Omanului — de mult timp interlocutor între Washington și Teheran — a călătorit în Iran în acest weekend. De asemenea, rămâne neclar ce ar putea promite Iranul, mai ales că Trump a stabilit cerințe stricte cu privire la programul său nuclear și arsenalul de rachete balistice, pe care Teheranul insistă că sunt cruciale pentru apărarea națională.

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, vorbind în fața diplomaților străini la Teheran, a insistat că „situația este sub control total” în declarații care au dat vina pe Israel și SUA pentru violențe, fără a oferi detalii.

„De aceea demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a oferi președintelui american un pretext să intervină”, a declarat Araghchi, într-un comentariu difuzat de Al Jazeera. Rețeaua finanțată de Qatar a primit permisiunea să transmită în direct din Iran, în ciuda blocării internetului.

Cu toate acestea, Araghchi a spus că Iranul este „deschis la diplomație”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că canalul de comunicare cu SUA rămâne deschis, dar că discuțiile trebuie să se bazeze „pe acceptarea intereselor și preocupărilor reciproce, nu pe negocieri unilaterale, bazate pe dictat”.

Între timp, luni, demonstranții pro-guvernamentali au inundat străzile în sprijinul teocrației, o demonstrație de forță după zile de proteste care au contestat direct conducerea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani. Televiziunea de stat iraniană a difuzat scandările mulțimii, care părea să numere zeci de mii de oameni, care strigau „Moarte Americii!” și „Moarte Israelului!”.

Alții strigau „Moarte dușmanilor lui Dumnezeu!”. Procurorul general al Iranului a avertizat că orice persoană care participă la proteste va fi considerată „dușman al lui Dumnezeu”, o acuzație pedepsită cu moartea.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că retorica publică a Iranului diferă de mesajele private pe care administrația le-a primit de la Teheran în ultimele zile.

„Cred că președintele este interesat să analizeze aceste mesaje”, a spus Leavitt. „Cu toate acestea, președintele a demonstrat că nu se teme să recurgă la opțiuni militare dacă și când consideră necesar, iar nimeni nu știe acest lucru mai bine decât Iranul”/

