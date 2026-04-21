Tucker Carlson spune că regretă că l-a susținut pe Donald Trump: Nu a fost intenționat, asta e tot ce pot spune

Tucker Carlson, fost jurnalist la Fox News, și-a exprimat luni regretul pentru că a indus oamenii în eroare și pentru că l-a susținut pe Donald Trump la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

„Știi, vom fi chinuiți de asta mult timp – eu voi fi. Și vreau să spun că îmi pare rău că am indus oamenii în eroare. Nu a fost intenționat, asta e tot ce pot spune”, a fost mesajul lui Tucker Carlson în cadrul podcastului, notează The Guardian.

Carlson i-a mai spus fratelui său: „Tu și cu mine, și toți ceilalți care l-au susținut – adică tu i-ai scris discursuri, eu am făcut campanie pentru el – adică suntem cu siguranță implicați în asta. Nu este suficient să spunem «ei bine, m-am răzgândit» sau «lucrul ăsta e rău, eu ies din joc». În moduri minore, dar reale, tu și cu mine și milioane de oameni ca noi suntem motivul pentru care se întâmplă asta chiar acum”, a spus el.

În cadrul podcastului The Tucker Carlson Show, în care l-a avut ca invitat pe propriul său frate, activistul republican Buckley Carlson, conservatorul a catalogat operațiunea „Epic Fury” lansată de Trump împotriva Iranului drept „absolut dezgustătoare și malefică”.

Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din mișcarea MAGA

Comentariile făcute de Tucker Carlson conturează faptul că el este din ce în ce mai în dezacord cu Donald Trump în privința războiului cu Iranul.

Ca urmare a criticilor lansate de Tucker Carlson în privința războiului din Iran, în luna martie, Donald Trump l-a exclus pe acesta din mișcarea MAGA.

„Tucker și-a pierdut calea. Am știut de mult timp că nu este reprezentativ pentru MAGA. Mișcarea ne salvează țara, ne face țara grozavă din nou. Maga înseamnă punerea Americii pe primul loc, iar Tucker nu reprezintă niciunul dintre aceste lucruri. Tucker nu este suficient de inteligent încât să înțeleagă asta”, a spus Trump, la momentul respectiv, într-un interviu pentru ABC.