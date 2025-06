Tunelurile secrete din Londra vor deveni atracție turistică

Tunelurile subterane aflate la 30 de metri sub centrul Londrei, folosite în trecut în scopuri militare secrete, urmează să devină una dintre cele mai captivante atracții turistice ale capitalei Marii Britanii. Cu un muzeu al spionajului, un memorial interactiv dedicat celui de-al doilea război mondial și un bar situat la una dintre cele mai mari adâncimi din lume, proiectul promite să transforme un colț uitat al unei istorii mai puțin cunoscute într-o experiență unică, potrivit AP News.

Creatorul agentului 007 s-a inspirat din operațiunile desfășurate în tunelurile din Londra

Tunelurile din Londra, construite în 1940 sub zona Holborn, în plin război, erau destinate inițial adăpostirii a 8.000 de persoane în caz de atac aerian. Totuși, până la finalizarea lor, în 1942, bombardamentele germane asupra Londrei se încheiaseră, iar stațiile de metrou fuseseră deja folosite ca adăposturi. Ulterior, complexul a devenit un centru secret de comunicații guvernamentale și baza Serviciului Special de Operațiuni (SOE), unitate clandestină care trimitea agenți în misiuni de sabotaj în teritoriile ocupate de naziști. „Este un spațiu extraordinar, într-un oraș extraordinar. Și cred că are de spus o poveste minunată”, a explicat Angus Murray, directorul executiv al The London Tunnels.

Printre cei care au trecut prin aceste tuneluri se numără și Ian Fleming, ofițer de marină, creatorul agentului James Bond, care a fost ofițer de legătură cu SOE. Referindu-se la celebrul personaj inventator al gadgeturilor în seria lui Fleming, șeful galeriilor secrete ale Londrei, a menționat că „acesta este cu adevărat departamentul Q din James Bond”.

Pe aici trecea linia directă dintre Pentagon și Kremlin

După război, tunelurile din Londra au fost extinse și transformate într-un nod de telecomunicații securizat. În anii ’50, au devenit capătul primului cablu telefonic transatlantic, iar după criza rachetelor din Cuba, pe aici trecea linia directă dintre Pentagon și Kremlin, cunoscută drept „telefonul roșu”. Până la 200 de persoane lucrau în subteran, în condiții de strictă confidențialitate, dar beneficiind de o cantină și un bar. British Telecom a abandonat spațiul în anii ’80, iar în 2023, acesta a fost cumpărat de un grup privat condus de Murray.

Planurile includ și mutarea aici a Muzeului Britanic al Informațiilor Militare, care este ascuns într-o bază militară, cu acces limitat. Colecția acoperă peste 300 de ani de istorie și include echipamente, documente, mesaje și obiecte folosite de agenții SOE.

Sunt așteptați până la 4,2 milioane de vizitatori anual

„Nu ne adresăm exclusiv celor deja pasionați de subiecte militare”, a explicat președintele consiliului muzeului. „O temă importantă a noului muzeu va fi ideea că există abilități și instrumente dezvoltate de-a lungul anilor de serviciile de informații militare, iar cea fundamentală este: cum deosebești adevărul de minciună? Asta e o temă extrem de actuală.”

Complexul urmează să fie deschis publicului în anul 2028, iar organizatorii așteaptă până la 4,2 milioane de vizitatori anual. O cifră ambițioasă, dar justificată de amestecul inedit dintre istorie, patrimoniu și senzațional, spune directorul galeriilor. „Dacă ajungi acasă și spui: Am fost azi într-un tunel super interesant, deja am reușit pe jumătate.”