Ucraina critică afişarea drapelului rusesc la Festivalul de Film de la Veneţia

Ediţia a 82-a a Festivalului de Film de la Veneţia are loc între 27 august şi 9 septembrie. Pentru prima dată de la declanşarea invaziei pe scară largă a Rusiei, în 2022, drapelul rus a fost arborat alături de cel al altor ţări.

„Organizatorii preferă să închidă ochii şi să distrugă şi mai mult reputaţia festivalului”, se arată în declaraţie.

Reacţia a venit după ce Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone şi rachete asupra Kievului, în noaptea de joi, soldat cu 23 de morţi, dintre care patru copii, şi peste 60 de răniţi.

Autorităţile ucrainene au afirmat că oferirea unei platforme Rusiei pe scena culturală internaţională „nu ţine de libertatea de a crea artă, ci de ipocrizie, indiferenţă şi sprijinirea terorii suplimentare”.

„Singurul lucru pe care Festivalul de Film de la Veneţia trebuie să îl facă acum este să se elibereze de prezenţa Rusiei şi de drapelul rus”, au adăugat ministerele.

Selecţia oficială, în afara competiţiei, include „Notes of a True Criminal” al producătorului ucrainean Alexander Rodniansky, care a lucrat în Rusia în ultimii 20 de ani, şi al criticului Andriy Alferov, precum şi „Director’s Diary” al regizorului rus Alexander Sokurov.

Anul trecut, Festivalul de Film de la Veneţia a prezentat documentarul „Russians at War”, realizat de cineasta ruso-canadiană Anastasia Trofimova. Filmul a stârnit critici dure în Ucraina, unde a fost perceput drept o încercare de a umaniza soldaţii ruşi implicaţi în războiul împotriva Ucrainei.