Ucraina, pionier în interceptarea dronelor. Războiul cu Iranul îi deschide piețe de miliarde de dolari

Statele din Golf au fost lovite în această lună de valuri de drone iraniene. Ucraina, cu ani de experiență în interceptarea dronelor rusești, vede oportunitatea, potrivit Reuters.

Zelenski a semnat acorduri-cadru cu Arabia Saudită și Qatar. Un acord similar este în negociere cu Emiratele Arabe Unite.

„Ucraina împărtășește expertiză care nu este disponibilă în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski pentru Reuters. „Expertiza nu este o dronă, ci o abilitate, o strategie, un sistem”.

Industria așteaptă undă verde de la Kiev

Producătorii ucraineni de drone – UForce, Wild Hornets, SkyFall – au primit solicitări din Golf. Niciunul nu negociază direct, fără aprobare guvernamentală.

„Toată lumea stă și așteaptă”, a spus Oleg Rogynskyy, CEO al UForce.

Anastasiia Mishkina, de la asociația Tech Force UA, a avertizat: „Există riscul de a pierde momentul. Piața internațională nu așteaptă”.

Politica de stat privind exporturile de arme era încă în curs de elaborare la momentul publicării articolului.

Cifre: 2 miliarde în 2026, 10 miliarde în cinci ani

Ucraina a produs 40.000 de drone de interceptare în ianuarie. Zelenski spune că poate ajunge la 2.000 pe zi cu finanțare suficientă. Ar avea nevoie de 1.000 pentru sine, iar restul ar putea fi exportat.

Ihor Fedirko, directorul Consiliului ucrainean al industriei de apărare, estimează exporturi de aproximativ 2 miliarde de dolari în 2026. În cinci ani, potențialul ajunge la 10 miliarde de dolari anual.

Drona maritimă Magura, vedetă în Golf

UForce promovează drona maritimă Magura ca soluție pentru apărarea coastelor din Golf. Aceasta poate fi echipată cu drone de interceptare pentru a combate atacurile aeriene de deasupra apei.

„Este complet funcțională, a fost testată”, a spus Rogynskyy. Armata ucraineană o folosește deja în largul Odesei pentru a intercepta drone rusești venite peste Marea Neagră.

„Mai bine târziu decât prea târziu”

Experții avertizează că instruirea durează luni de zile. Sunt necesare radare, piloți specializați și experiență de luptă.

„Sunt încrezător că unele țări din Golf ar putea forma propriile unități de interceptare în câteva luni”, a spus Taras Tymochko, de la fundația Come Back Alive.

„Din păcate, în realitatea de astăzi, acel timp nu există. Dar este mai bine să înveți târziu decât prea târziu”.