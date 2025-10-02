Ucraina poate continua reformele pentru aderare fără acordul Ungariei, spun oficialii europeni

Ucraina nu trebuie să aștepte aprobarea Ungariei pentru a continua reformele necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat joi comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, Marta Kos, într-un interviu pentru Interfax-Ucraine.

„Nu trebuie să aștepte unda verde de la domnul Orbán pentru a merge mai departe cu reformele necesare. Procesul de aderare are atât o componentă tehnică, cât și una politică, dar putem deja avansa cu partea tehnică”, a subliniat Kos.

Avans considerabil în procesul tehnic de aderare

Comisarul a remarcat ritmul alert în care Ucraina a parcurs etapele tehnice ale procesului de aderare și a evidențiat că țara a finalizat rapid etapa de evaluare a compatibilității legislației naționale cu cea europeană. Potrivit acesteia, „trei foi de parcurs au fost deja pregătite în primul cluster, iar un plan de acțiune pentru minoritățile naționale este deja în lucru”, indicând că Ucraina a început deja să organizeze în mod concret pașii necesari pentru alinierea la standardele europene în domenii-cheie.

Veto-ul Ungariei rămâne un obstacol politic, dar nu oprește reformele. Kos a subliniat că implementarea acestora nu trebuie să fie blocată de pașii formali ai negocierilor: „Transformarea este posibilă. Reformele pot fi implementate fără a parcurge fiecare pas formal al procedurii”.

Aderarea ar putea avansa sub președinția daneză

Oficialul european a transmis că nu va fixa un termen limită pentru depășirea blocajului creat de Ungaria, dar crede procesul poate avansa sub președinția daneză a Consiliului UE și că toate cele șase clustere ar putea fi deschise până la finalul anului 2025: „Nu aș stabili un termen. Trebuie să găsim o soluție. Dar am încredere că vom putea deschide toate cele șase clustere anul acesta, în timpul președinției daneze”.

Cele șase clustere acoperă domenii esențiale precum statul de drept, piața internă, competitivitatea economică, politica verde și de transport, gestionarea resurselor și relațiile externe. Fiecare trebuie deschis, negociat și închis în funcție de progresele reale făcute de statul candidat în implementarea reformelor.

Deschiderea tuturor celor șase clustere ar indica un avans semnificativ în procesul de aderare, accentul principal fiind pus pe primul cluster – considerat fundația întregului parcurs european – care vizează statul de drept, justiția, drepturile fundamentale și funcționarea instituțiilor democratice.