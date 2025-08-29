Ucraina primeşte aproape 120 milioane de dolari din partea Belgiei, printr-un program NATO

„Aceeastă finanţare se adaugă la ajutorul militar de 1 miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) pe care Belgia l-a furnizat deja”, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, pe X. „Sunt recunoscător omologului meu (ministrul belgian al Apărării, Theo Francken), precum şi poporului şi guvernului belgian, pentru sprijinul acordat Ucrainei în lupta noastră pentru libertate!”

Iniţiativa PURL centralizează contribuţiile membrilor NATO pentru a finanţa achiziţiile de arme, muniţii şi echipamente produse în SUA pentru Kiev.

Mecanismul, prezentat ca parte a demersului preşedintelui american Donald Trump de a transfera costul financiar al sprijinului pentru Ucraina către partenerii europeni, a strâns deja 1,5 miliarde de dolari de la Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia şi Olanda.

Vorbind cu jurnaliştii în ziua întâlnirii miniştrilor apărării din UE, la Copenhaga, Theo Francken a declarat că Belgia „va continua să sprijine Ucraina cu tot ce avem”, adăugând că avioanele de luptă F-16 promise vor fi „livrate cât mai curând posibil”.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a spus pe 26 august că primele F-16 ar putea fi livrate Ucrainei în lunile următoare. Kievul a primit anul trecut primele avioane de luptă fabricate în SUA, din partea Danemarcei şi Olandei.

„Rusia îşi intensifică atacurile mortale. Suntem alături de Ucraina şi trebuie să răspundem unit”, a declarat Francken pe X. Comentariile au venit după ce forţele ruseşti au lansat, în noaptea de 28 august, un atac aerian masiv împotriva Ucrainei, ucigând 23 de persoane în Kiev şi rănind zeci de altele.