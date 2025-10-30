Ucraina și Moldova destructurează o rețea de mercenari Wagner

Poliția Națională a Ucrainei a anunțat joi că a identificat 654 de membri ai grupărilor armate ruse Wagner și Redut, implicați în acțiuni militare împotriva Ucrainei. Operațiunea, coordonată de Europol, face parte din investigația internațională „Răzbunătorii-2”, care vizează destructurarea rețelelor de mercenari finanțate de Rusia.

Investigația vizează și membrii grupării Redut, o structură paramilitară susținută de Ministerul rus al Apărării și activă atât pe frontul din Ucraina, cât și în mai multe state africane.

„Peste 70 de percheziții simultane sunt în curs în Ucraina și Republica Moldova – la domiciliile suspecților și ale rudelor acestora”, potrivit comunicatului instituției, citat de Interfax-Ukraine. Scopul acțiunilor este „identificarea, documentarea și tragerea la răspundere a militanților finanțați de Rusia care au luptat împotriva Ucrainei”.

Rețeaua, urmărită printr-un centru virtual al Europol

Coordonarea operațiunii se realizează prin intermediul Postului de Comandă Virtual al Europol, care permite schimbul rapid de informații, probe și rezultate ale perchezițiilor între țările participante.

Poliția ucraineană a identificat locurile de recrutare ale mercenarilor ruși, bazele lor de instruire, zonele de desfășurare, comandanții și circumstanțele participării acestora la ostilități. În timpul investigațiilor au fost colectate documente, înregistrări video, date telefonice și mărturii care confirmă fapte grave precum execuții ale civililor și prizonierilor, folosirea armelor interzise și alte crime de război.

De la 15 ani la detenție pe viață

Autoritățile au emis unsprezece acuzații de înaltă trădare în urma perchezițiilor, împotriva unor cetățeni ucraineni care au trecut de partea inamicului. Aceștia riscă pedepse de la 15 ani de închisoare până la detenție pe viață, precum și confiscarea bunurilor.

„Dacă aceste persoane se întorc din Rusia sau din regiunile ocupate, ori ajung într-un stat care recunoaște grupările ruse drept organizații teroriste, vor fi imediat reținute, extrădate și aduse în fața justiției”, a transmis poliția ucraineană.

Anchete extinse în Moldova

În cea de-a doua etapă a operațiunii, aflată în desfășurare, Ucraina a transmis informații despre peste 280 de mercenari străini, din țări precum Azerbaidjan, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan și Turkmenistan. În majoritatea acestor state, participarea ca mercenar constituie infracțiune, fiind sancționată cu pedepse între 5 și 15 ani de închisoare, iar în unele cazuri, cu detenție pe viață.

Investigațiile continuă și în Republica Moldova, unde au fost identificați 25 de cetățeni moldoveni care ar fi luptat în cadrul grupului Wagner, inclusiv în conflictele armate din Republica Democrată Congo.

Pentru opt dintre aceștia, au fost deja întocmite acte de punere sub acuzare pentru participarea ca mercenari la acțiuni armate, iar în privința celorlalți autoritățile examinează posibilitatea emiterii de mandate internaționale de urmărire.

Mercenari Wagner, arestați în SUA, Finlanda și Moldova

Anchetatorii moldoveni și ucraineni verifică și implicarea acestor luptători în crime de război, violență sexuală și ucideri de prizonieri și civili pe teritoriul Ucrainei.

Poliția Națională a Ucrainei spune că eforturile internaționale dau deja rezultate. Un cetățean kazah, fost membru al grupării Wagner, a fost reținut în ianuarie la granița Statelor Unite cu Mexicul, după ce Ucraina a transmis prin Europol probele implicării sale în crime de război. Ulterior, în iunie, un membru activ Wagner a fost capturat în Finlanda, fiind acuzat că a participat direct la asalturile asupra localităților Soledar și Bahmut din estul Ucrainei.

Pentru prima dată, autoritățile ucrainene au reușit să adune suficiente probe pentru a aduce în fața justiției un cetățean străin, din Republica Moldova, care a luptat alături de Wagner la distrugerea orașului Bahmut. Acesta fusese decorat atât cu medalii ale grupării Wagner, cât și cu o distincție de stat a Federației Ruse.

„Cooperarea internațională împotriva mercenarilor finanțați de Rusia este deja un succes concret”, spun procurorii ucraineni.