Ucraina spune că a primit asigurări din partea SUA că armele americane pentru Kiev nu vor fi redirecționate în Orientul Mijlociu

Într-o conferință de presă comună, susținută alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, Sybiha a precizat că a avut o scurtă conversație alături de Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, despre armele americane în timpul reuniunii grupului G7 de la Paris, potrivit European Pravda.

„Am fost asigurați că deocamdată, nu se discută despre redirecționarea asistenței spre altă regiune”, a declarat ministrul ucrainean al Externelor, Andrii Sybiha.

Luni, Zelenski a precizat că Iordania, Kuweit, Bahrain, dar și Oman au depus cereri de cooperare cu Ucraina, fiind interesate de sistemele de apărare, dar și expertiza militară a Ucrainei.

Recent, Zelenski a declarat că nu este vorba despre nicio redirecționare spre Orientul Mijlociu a armelor SUA create pentru Ucraina, precizând însă că următoarele acțiuni depind de mai mulți factori, în particular de durata războiului din Iran.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat și el că SUA nu redirecționează spre Orientul Mijlociu armele cumpărate de aliații NATO pentru Ucraina, însă nu a exclus total această posibilitate.

Suspiciunile au apărut în spațiul public, după de Washington Post a dezvăluit că Pentagonul ia în considerare redirecționarea în Orientul Mijlociu a echipamentului militar care era menit să ajungă în Ucraina.