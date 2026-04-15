UE impune taxe pentru produse chinezești ocolind tarifele prin țări terțe. Bruxelles încearcă să limiteze dumpingul

Comisia Europeană a introdus taxe antidumping pentru fibra de sticlă produsă de firme chineze în Egipt, Bahrain și Thailanda, un material esențial pentru industrii precum energia regenerabilă. Nivelul taxelor variază între 11% și 25,4% din valoarea produsului, în funcție de caz. Decizia confirmă strategia Bruxelles-ului de a limita importurile ieftine care ajung în UE prin intermediul unor țări terțe, evitând eticheta „made in China” și, implicit, restricțiile comerciale existente, scrie Euronews.

Suspiciuni de dumping și subvenții

Oficialii europeni susțin că aceste produse sunt fie subvenționate masiv, fie vândute sub costul de producție, afectând concurența pe piața europeană. „Investigația confirmă existența unor practici neloiale, ceea ce reprezintă un semnal important”, a declarat Ludovic Piraux, președintele Glass Fibre Europe. Cu toate acestea, el a avertizat că măsurile „rămân insuficiente pentru a aborda complet strategiile agresive implementate prin investiții în țări terțe”.

Inițiativa Belt and Road, în centrul problemei

Cazul este legat de strategia globală a Chinei prin Inițiativa Belt and Road, un program de investiții estimat la aproximativ 1 trilion de dolari, care vizează extinderea influenței economice prin infrastructură și relocarea producției în alte state. În acest context, companiile chineze au deschis fabrici în afara Chinei, de unde exportă ulterior către Uniunea Europeană, evitând astfel taxele impuse produselor provenite direct din China. Datele arată o creștere semnificativă a acestor importuri. Până în 2024, produsele din Egipt, Bahrain și Thailanda reprezentau aproximativ 24% din piața europeană de fibră de sticlă, doar importurile din Egipt ajungând la 18%. Industria avertizează că această tendință ar putea continua în lipsa unor măsuri mai dure.

Riscuri pentru industria europeană

Producătorii europeni și sindicatele trag un semnal de alarmă privind impactul asupra locurilor de muncă. Sectorul fibrei de sticlă angajează direct peste 4.500 de persoane în UE și susține sute de mii de locuri de muncă indirecte. „Pe termen lung, este foarte probabil să ne confruntăm cu închiderea unor fabrici în Europa, ceea ce va submina fundamental industria”, a avertizat Judith Kirton-Darling, secretar general al industriAll Europe.

Nu este prima intervenție de acest tip a Comisiei Europene. În trecut, au fost introduse măsuri similare pentru produse precum folia de aluminiu din Thailanda sau fibra de sticlă produsă în Turcia. Cu toate acestea, reprezentanții industriei consideră că actualele decizii nu sunt suficiente și cer o abordare mai fermă pentru a proteja piața europeană de practicile de dumping. Decizia Bruxelles-ului marchează un nou episod în tensiunile comerciale dintre UE și China, într-un moment în care competiția economică globală devine tot mai intensă.