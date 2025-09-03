UE înaintează acordul cu Mercosur. Comisia pregătește și acordul cu Mexicul

Comisia Europeană a prezentat miercuri spre aprobare acordul comercial încheiat cu blocul sud-american Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), iar opoziția tradițională a Franței pare să se atenueze. Acordul, încheiat în decembrie 2024 după 25 de ani de negocieri, este considerat cel mai amplu din istoria Uniunii Europene, în termeni de reducere a tarifelor.

Pentru a fi adoptat, pactul are nevoie de votul Parlamentului European și de sprijinul a cel puțin 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populația UE.

Franța, cel mai mare producător de carne de vită din blocul comunitar, calificase anterior acordul drept „inacceptabil”. Acum, însă, țara pare mai deschisă acordului, după ce Comisia a propus o clauză de salvgardare care ar permite suspendarea accesului preferențial pentru produse precum carnea de vită, în cazul unei creșteri mari a importurilor sau al unei scăderi de peste 10% a prețurilor, potrivit Reuters.

Măsuri compensatorii pentru a salva acordul

„Clauza de salvgardare este un pas în direcția bună”, a transmis ministrul francez al Comerțului, Laurent Saint-Martin, pe platforma X.

Comisia a anunțat și un fond de criză de 6,3 miliarde de euro destinat sprijinirii fermierilor europeni, în special cei din țările care se tem că acordul UE-Mercosur va duce la un val de importuri ieftine de produse agricole provenite din America de Sud, cum ar fi carnea de vită.

În schimb, Polonia rămâne în opoziție. Premierul Donald Tusk a declarat că „țara continuă să respingă acordul, dar nu mai are aliați suficienți pentru a-l bloca”, motiv pentru care consideră că măsurile de protecție propuse de Comisia Europeană sunt „esențiale”.

UE și-a propus reducerea dependenței de SUA și China

Comisia Europeană susține că acordul cu Mercosur este important pentru că va ajuta Uniunea Europeană să își diversifice partenerii comerciali. Oficialii europeni vor să reducă dependența de piețele tradiționale, în special după ce administrația Trump a reintrodus tarife care afectează exporturile europene către Statele Unite. Totodată, UE caută alternative pentru a-și reduce dependența de China, de la care importă o mare parte din materiile prime esențiale pentru tranziția verde, cum ar fi litiul folosit în baterii.

Parteneriat economic extins și cu Mexicul

Tot miercuri, executivul UE a adoptat proiectele de decizii necesare pentru semnarea și finalizarea acordului modernizat UE-Mexic, inclusiv a unui acord comercial interimar care va intra temporar în vigoare până la ratificarea completă.

Acordul extinde liberalizarea comerțului între între blocul comunitar și Mexic, elimină aproape toate tarifele vamale pentru majoritatea produselor în ambele sensuri, oferind acces echitabil pe piețele fiecărei părți. De asemenea, companiile europene vor putea participa la licitații publice în Mexic, în timp ce firmele mexicane vor avea aceleași oportunități în UE. Investitorii din ambele regiuni vor beneficia de protecție juridică, conform unui sistem modern și transparent, aplicabil în mod egal.