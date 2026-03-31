UE le cere statelor membre să se pregătească pentru „perturbări de lungă durată” pe piețele energetice

Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei, datată 30 martie și consultată de Reuters, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a afirmat că guvernele sunt „încurajate să ia măsuri de pregătire în timp util, în anticiparea unei posibile perturbări de lungă durată”.

Dependența puternică a Europei de combustibilul importat înseamnă că continentul este foarte expus la impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor globale la energie.

Prețurile europene la gaz au crescut cu peste 70% de când a început războiul SUA-Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Aprovizionarea blocului cu țiței și gaze naturale nu a fost afectată direct de închiderea rutei maritime cheie, Strâmtoarea Ormuz, deoarece Europa importă majoritatea acestor surse de energie de la furnizori din afara Orientului Mijlociu.

Cu toate acestea, Jorgensen a afirmat că Bruxellesul este deosebit de îngrijorat, pe termen scurt, de aprovizionarea Europei cu produse petroliere rafinate, precum combustibilul pentru avioane și motorina.

Guvernele ar trebui să evite luarea oricăror măsuri care ar crește consumul de combustibil, ar limita comerțul cu produse petroliere sau ar descuraja producția la rafinăriile europene care prelucrează aceste produse, se menționează în scrisoare.

„Statele membre sunt încurajate să amâne orice lucrări de întreținere neurgente la rafinării”, se adaugă în scrisoare.