UE sporește ajutorul acordat Libanului pe măsură ce criza se agravează

Pe lângă ajutorul umanitar în valoare de 100 de milioane de euro de săptămâna trecută, UE mobilizează de asemenea în mod activ măsuri în cadrul pachetului său de sprijin financiar în valoare de 1 miliard de euro pentru perioada 2024-2027 care îi este destinat Libanului pentru ca această țară să poată răspunde celor mai presante nevoi de la fața locului.

Dubravka Šuica, comisara pentru Mediterana, a declarat: „Partenerii adevărați își stau alături în perioade de criză. Sprijinul UE pentru Liban și pentru poporul libanez este de nestrămutat. Împreună cu autoritățile libaneze și cu partenerii noștri internaționali și regionali, depunem toate eforturile pentru a asigura accesul continuu la serviciile de bază. Pe lângă ajutorul umanitar, în cadrul pachetului nostru de sprijin financiar de 1 miliard EUR răspundem nevoilor imediate ale persoanelor celor mai vulnerabile, continuând să solicităm în același timp detensionarea situației și protecția civililor. De asemenea, vom continua să sprijinim forțele de securitate ale Libanului, al căror rol în menținerea stabilității rămâne esențial”.

Pentru a ajuta persoanele strămutate din cauza agravării situației, UE a alocat un ajutor suplimentar de 10 milioane de euro, în numerar, pentru 100.000 de gospodării vulnerabile, furnizat prin intermediul programului de „plasă de siguranță” coordonat de guvernul libanez. Având în vedere presiunea severă asupra sistemului național de sănătate, au fost mobilizate peste 20 de unități medicale mobile finanțate de UE, pentru a sprijini 67 de adăposturi colective și zone care fac obiectul unor ordine de evacuare, scopul fiind de a se asigura faptul că populația are în continuare acces la servicii medicale esențiale.

De asemenea, UE își adaptează răspunsul în ceea ce privește educația pentru a asigura continuarea procesului de învățare, făcând posibile cursuri la distanță pentru 50.000 de elevi și oferind instrumente digitale de formare pentru 8.000 de profesori. Acest sprijin extins va garanta servicii integrate de educație și de protecție a copilului în adăposturi și în spații de învățare temporare, ajungând la un total de 150.000 de copii și de tineri aflați în dificultate, atât prin programe cu prezență fizică, cât și prin programe comunitare.

Pe lângă acestea, UE își consolidează sprijinul acordat celulei de operațiuni naționale a guvernului libanez, care coordonează răspunsul la situații de urgență. În fine, prin intermediul programului de soluții durabile pentru refugiații sirieni, UE vine în sprijinul persoanelor strămutate prin sprijinirea monitorizării frontierelor și a gestionării circulației la principalele puncte de trecere, inclusiv prin asigurarea asistenței de bază pentru persoanele care trec frontiera din Liban în Siria.