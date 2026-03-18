UE susține apelurile pentru repararea conductei Drujba, în timp ce Ucraina acceptă oferta de sprijin

Uniunea Europeană a susținut cererile Ungariei și Slovaciei ca Ucraina să repare conducta Drujba, scrie Kyiv Post. Kievul, în paralel, a acceptat oferta de sprijin tehnic și financiar pentru a restabili legătura construită în perioada sovietică.

Un oficial de rang înalt de la Bruxelles a declarat marți că UE sprijină menținerea funcționării conductei, care transportă țiței rusesc către Europa Centrală, conform reglementărilor existente.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat să calmeze tensiunile acceptând ajutorul UE, deși a spus că reluarea aprovizionării va fi posibilă abia peste câteva săptămâni.

Între timp, problemele dintre Kiev și vecinii săi, Ungaria și Slovacia, au crescut după întreruperea conductei, singura care mai livrează petrol rusesc celor două state membre.

Conflictul i-a pus pe oficialii de la Bruxelles într-o situație complicată, pentru că sunt nevoiți să apere folosirea temporară a conductei, în timp ce pledează pentru eliminarea treptată a importurilor rusești.

Problema a fost extrem de sensibilă în Ungaria, unde premierul Viktor Orbán, apropiat de Moscova, a folosit retorica anti-ucraineană în campania electorală din aprilie.

UE: „Normal” că instituțiile vor apăra funcționarea conductei

Reprezentantul din partea UE a spus că, deși Uniunea are conflicte frecvente cu Ungaria și Slovacia, importurile prin conductă rămân legale și este firesc ca instituțiile să susțină reparațiile acesteia.

„Este normal ca instituțiile Uniunii Europene să apere faptul că această conductă ar trebui să continue să funcționeze. Înțelegem că, în cadrul nostru juridic, acest lucru este permis, deoarece statele membre au solicitat acest lucru.”, a spus oficialul.

El a adăugat că Zelenski a transmis un „mesaj foarte clar” privind reparațiile, despre care a spus că au fost încetinite de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Înțelegem că aceasta nu ar fi probabil prima prioritate pentru Ucraina în alocarea resurselor sale pentru reparații”, a completat el.

„Nu vă lăsați păcăliți”

Budapesta a fost, totuși, rezervată în a răspunde deciziei președintelui Volodimir Zelenski.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a descris decizia drept un „joc politic”, făcând aluzie la coordonarea dintre conducerea ucraineană și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Nu vă lăsați păcăliți. Acesta este un joc politic. Fiecare pas a fost coordonat între Kiev și Bruxelles. Să nu ne prefacem că [Von der Leyen] rezolvă o problemă de care nu era conștientă anterior.”, a scris Péter Szijjártó pe X.

Premierul ungar Viktor Orbán și omologul său slovac Robert Fico, ambii apropiați Kremlinului, acuză Ucraina că amână reluarea fluxului de petrol din motive politice.

Kievul a respins acuzația, spunând că reparațiile sunt important de executat după daunele provocate conductei de un atac cu drone rusești la sfârșitul lunii ianuarie.