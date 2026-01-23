UE trimite generatoare de urgență în Ucraina, unde 1 milion de oameni stau la -20 de grade

Comisia Europeană trimite vineri 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice rescEU găzduite de Polonia, pentru a reface alimentarea cu energie a spitalelor, a adăposturilor și a serviciilor critice.

Generatoarele vor fi distribuite de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roșie ucraineană, către cele mai afectate comunități.

Comisara pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat: „Atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de căldură, de lumină și de servicii de bază în toiul unei ierni aspre. Aceste atacuri au ca scop să distrugă spiritul ucrainean. Dar nu vor reuși. Europa răspunde prin acțiune, nu prin cuvinte. Noile generatoare sunt deja pe drum, adăugându-se celor peste 9 500 de generatoare puse la dispoziție de UE care furnizează deja energie electrică pe întreg teritoriul Ucrainei”.

Această mobilizare este concepută pentru a răspunde nevoilor urgente și se bazează pe sprijinul continuu al UE pentru reziliența energetică a Ucrainei. De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, UE a furnizat peste 160 000 de tone de ajutoare prin intermediul mecanismului de protecție civilă. Printre acestea se numără combustibili solizi, aparate de încălzire, generatoare și puncte de încălzire de urgență. UE nu va lăsa Rusia să îngenuncheze Ucraina cu ajutorul gerului și va continua să îi ajute pe ucraineni să treacă această iarnă cu bine.