Prima pagină » Știri externe » UE trimite generatoare de urgență în Ucraina, unde 1 milion de oameni stau la -20 de grade

UE trimite generatoare de urgență în Ucraina, unde 1 milion de oameni stau la -20 de grade

Pe o vreme geroasă, peste un milion de ucraineni au rămas fără energie electrică, apă și încălzire, în urma atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Uniunea Europeană trimite vineri generatoare de urgență.
UE trimite generatoare de urgență în Ucraina, unde 1 milion de oameni stau la -20 de grade
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Jana Cavojska/ZUMA Press Wire
Laura Buciu
23 ian. 2026, 15:50, Știri externe

Comisia Europeană trimite vineri 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice rescEU găzduite de Polonia, pentru a reface alimentarea cu energie a spitalelor, a adăposturilor și a serviciilor critice.

Generatoarele vor fi distribuite de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roșie ucraineană, către cele mai afectate comunități.

Comisara pentru egalitate și pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat: „Atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de căldură, de lumină și de servicii de bază în toiul unei ierni aspre. Aceste atacuri au ca scop să distrugă spiritul ucrainean. Dar nu vor reuși. Europa răspunde prin acțiune, nu prin cuvinte. Noile generatoare sunt deja pe drum, adăugându-se celor peste 9 500 de generatoare puse la dispoziție de UE care furnizează deja energie electrică pe întreg teritoriul Ucrainei”.

Această mobilizare este concepută pentru a răspunde nevoilor urgente și se bazează pe sprijinul continuu al UE pentru reziliența energetică a Ucrainei. De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, UE a furnizat peste 160 000 de tone de ajutoare prin intermediul mecanismului de protecție civilă. Printre acestea se numără combustibili solizi, aparate de încălzire, generatoare și puncte de încălzire de urgență. UE nu va lăsa Rusia să îngenuncheze Ucraina cu ajutorul gerului și va continua să îi ajute pe ucraineni să treacă această iarnă cu bine.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
După ce l-a susținut, acum jurnalistul Florin Negruțiu dă de pământ cu Nicușor Dan pentru că a absentat de la Davos: România ratează toate șansele/N-avem idei, n-avem soluții!
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
Libertatea
De ce nu e bine să folosești scaunele auto încălzite prea mult timp. Pericolele ascunse despre care nu se prea vorbește
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor