Un autoturism a lovit mai mulți pietoni în centrul unui oraș din Marea Britanie. Mai multe persoane au fost rănite

Mai multe persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, fiind tratate la fața locului de paramedici înainte de a fi transportate la spital. Poliția a oprit un vehicul despre care se crede că a fost implicat în incident, la scurt timp după producerea acestuia, pe strada Friar Gate, în jurul orei 21:30, sâmbătă seara, scrie SkyNews.

Șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat și se află în custodia poliției.

Poliția din Derbyshire a transmis: „Ancheta noastră se află într-un stadiu incipient, însă dorim să discutăm cu oricine a văzut un autoturism Suzuki Swift de culoare neagră circulând în Derby în jurul orei la care a avut loc incidentul. Friar Gate este complet închisă, de la intersecția cu Curzon Street/Cheapside până la Ford Street. Drumul va rămâne închis pentru o perioadă considerabilă de timp, așadar vă rugăm să evitați complet zona.”

Într-o postare pe rețelele sociale, deputata laburistă pentru Derby North, Catherine Atkinson, a declarat: „Sunt profund șocată de informațiile potrivit cărora mai multe persoane au fost rănite într-un incident grav în centrul orașului Derby, în această seară. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți și sunt recunoscătoare serviciilor de urgență pentru intervenția lor”.

„Vă rog să urmați recomandările poliției și să evitați zona. Oricine are informații este rugat să contacteze autoritățile cât mai curând posibil.”, a mai adăugat ea.