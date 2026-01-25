Un congresman democrat din SUA a fost lovit cu pumnul într-un atac rasist

„Noaptea trecută, am fost agresat de un bărbat la Festivalul Sundance care mi-a spus că Trump avea de gând să mă deporteze înainte să mă lovească în față”, a spus Frost într-o postare de sâmbătă pe rețeaua X. „A fost auzit urlând remarci rasiste în timp ce fugea. Individul a fost arestat și sunt bine”, relatează The Guardian.

Parlamentarul în vârstă de 29 de ani, care a intrat în istorie ca primul afro-cubanez și primul membru al Generației Z ales în Congres, a mulțumit agențiilor de securitate ale locației și poliției din Park City pentru răspunsul lor la incident.

Last night, I was assaulted by a man at Sundance Festival who told me that Trump was going to deport me before he punched me in the face. He was heard screaming racist remarks as he drunkenly ran off. The individual was arrested and I am okay. Thank you to the venue security and… https://t.co/Nhpj5rl3JO — Congressman Maxwell Alejandro Frost (@RepMaxwellFrost) January 24, 2026

Într-un comunicat, poliția din Park City a declarat că suspectul, identificat drept Christian Young, a fost arestat și pus sub acuzația de „efracție agravată și două capete de acuzare de agresiune simplă, fiecare acuzație putând fi supusă unei agravări a pedepsei”.

Conform declarației furnizate de locotenentul Danielle Snelson, de la departamentul de relații publice cu comunitatea din Park City, ofițerii au intervenit la un incident la High West Saloon imediat după miezul nopții.

„La sosire, ofițerii au efectuat o anchetă și au stabilit că Christian Young a intrat ilegal la o petrecere privată, după ce anterior fusese refuzat să intre pentru că nu avea o invitație. Odată ajunși în salon, Young l-a agresat pe congresmanul din Florida , Maxwell Frost, și pe o femeie care participa la evenimentul privat”, se arată în comunicat.

„Incident cu caracter rasist”

Frost a confirmat agresiunea într-o postare distribuită ca răspuns la un articol din Variety , care relata că Frost a fost atacat vineri la un eveniment privat găzduit de agenția de talente CAA. Potrivit site-ului de divertisment, un „participant la o petrecere” a fost arestat după un „incident cu caracter rasist” care a avut loc în baia unei locații.

Atacatorul „se pare că i-a șocat pe ceilalți oameni spunând cât de mândru era că este «alb». Apoi, se presupune că l-a lovit cu pumnul pe Frost, după ce acesta a părăsit incinta”, a relatat Variety, citând o sursă prezentă la petrecere.