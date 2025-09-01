Un elicopter militar prăbușit în nordul Pakistanului. Cinci persoane au murit

Elicopterul s-a prăbușit în regiunea Gilgit-Baltistan, cel mai probabil din cauza unei defecțiuni tehnice, și a luat foc, a declara Faizullah Faraq, purtător de cuvânt al guvernului regional, citat de AP. El nu a oferit detalii suplimentare și a precizat că autoritățile investighează incidentul.

Mi-17 helicopter of Pakistan Army Aviation Corps [PAAC] has crashed due to technical malfunction in Diamer-Hudur, Chilas, Gilgit Baltistan, Pakistan. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

All 5x souls including both pilots have been martyred. pic.twitter.com/os1xBd3O85 — Defenders 🇵🇰 (@Cptn101) September 1, 2025

Astfel de accidente nu sunt rare în Pakistan. Luna trecută, un elicopter care transporta ajutoare în regiunea Bajaur, afectată de inundații, s-a prăbușit din cauza vremii nefavorabile, provocând moartea a cinci persoane, iar în septembrie 2024, șase persoane și-au pierdut viața în nord-vestul țării după prăbușirea unui alt elicopter din cauza unei defecțiuni la motor.