Un elicopter militar prăbușit în nordul Pakistanului. Cinci persoane au murit

Un elicopter militar prăbușit în nordul Pakistanului. Cinci persoane au murit

Un elicopter militar aflat într-un zbor de rutină s-a prăbușit luni în nordul Pakistanului, provocând moartea tuturor celor cinci persoane aflate la bord, doi piloți și trei tehnicieni, au declarat autoritățile.
Sursa foto: captură video X
Petre Apostol
01 sept. 2025, 10:54, Știri externe

Elicopterul s-a prăbușit în regiunea Gilgit-Baltistan, cel mai probabil din cauza unei defecțiuni tehnice, și a luat foc, a declara Faizullah Faraq, purtător de cuvânt al guvernului regional, citat de AP. El nu a oferit detalii suplimentare și a precizat că autoritățile investighează incidentul.

Astfel de accidente nu sunt rare în Pakistan. Luna trecută, un elicopter care transporta ajutoare în regiunea Bajaur, afectată de inundații, s-a prăbușit din cauza vremii nefavorabile, provocând moartea a cinci persoane, iar în septembrie 2024, șase persoane și-au pierdut viața în nord-vestul țării după prăbușirea unui alt elicopter din cauza unei defecțiuni la motor.