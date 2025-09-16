Un nou test pentru Ursula von der Leyen: Au fost depuse două moțiuni de cenzură împotriva sa. Ce acuzații i se aduc

Cele două moțiuni de cenzură au fost depuse de două grupuri politice europene – extrema dreaptă Patrioții pentru Europa și Stânga. Moțiunile de cenzură au fost depuse la miezul nopții, pe 10 septembrie, aceasta fiind prima ocazie în care s-a putut face acest lucru în conformitate cu regulamentul parlamentar.

Potrivit POLITICO, cele două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen au fost depuse la câteva ore după ce aceasta a ținut discursul său istoric privind starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg și la doar două luni după ultimul vot de încredere în conducerea sa, subliniind fragmentarea politică a UE.

Depunerea simultană a două moțiuni de cenzură este una fără precedent.

Criticile aduse Ursulei von der Leyen

Grupul Patrioții pentru Europa o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparență și responsabilitate și au criticat acordurile comerciale cu Mercosur și SUA. Pe de altă parte, Stânga critică politica comercială a Comisiei, dar aduce mai mult în discuție inacțiunea executivului UE în contextul războiului Israelului în Gaza.

Două surse familiarizate cu situația au declarat pentru POLITICO faptul că în data de 6 octombrie va avea loc, cel mai probabil, o dezbatere comună, urmată de două voturi separate joi, 9 octombrie.

Moțiunile care vor fi dezbătute în luna octombrie au loc după o alta discutată în luna iulie, care a fost inițiată de europarlamentarul român Gheorghe Piperea (AUR). Acesta o acuzase pe șefa Comisiei Europene de lipsă de transparență, în special în privința negocierilor cu Pfizer din perioada pandemiei, precum și de consolidarea excesivă a birocrației la nivel european. La momentul respectiv, Parlamentul European a respins moțiunea cu 360 de voturi „împotriva” și 175 „pentru”.