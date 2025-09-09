Un obicei al turiștilor creează confuzie în Japonia. Noua cultură care îi ofensează pe localnici și obligă restaurantele să găsească soluții

Obiceiul a fost, până de curând aproape neîntâlnit în restaurantele Japoneze, pe fondul cutumelor asiatice de a nu pune un preț pe ospitalitate, deși angajații din unele restaurante se confruntă cu aceeași problemă universală: salariile mici și costurile vieții mult prea ridicate.

Cu toate acestea, noul obicei instituit pe fondul creșterii fluxului de turiști îi supără pe localnici și îi lasă confuzi pe angajați, neștiind cum să gestioneze situația. Bineînțeles, patronii lor au găsit soluții pentru rezolvarea chestiunii: cutia comună pentru bacșiș sau introducerea lui direct pe bonul fiscal, la fel ca în România, dar și în SUA.

„În Japonia, unde nu există cultura bacșișului, angajații sunt confuzi. Când restaurantul este aglomerat, personalului îi este dificil să răspundă individual, așa că am amplasat cutii ca soluție”, a declarat un reprezentant al unui lanț de restaurante din Japonia, citat de publicația Asahi.

Totuși, localnicii japonezi sunt ofensați de acest obicei, criticând vehement obiceiul «străin». „Nu dorim introducerea culturii bacșișului în Japonia”, au precizat aceștia.

În același timp, clienții japonezi sunt și ei nelămuriți de modul în care patronii restaurantelor gestionează sumele de bani provenite din bacșișuri. „Restaurantul ia banii dați pentru personal?”, a întrebat unul dintre localnici.

Spre deosebire de obiceiul românesc (și american), banii proveniți din bacșiș în Japonia nu ajung direct la angajat „pe sub mână”, ci sunt înregistrați în contabilitate „sub formă de venituri diverse”, care ajung să fie folosite pentru plata beneficiilor de angajat, după cum a explicat reprezentantul lanțului de restaurante.

Aparent, lanțul de restaurante din Japonia a ajuns să colecteze câteva zeci de mii de yeni, sub formă de bacșiș în fiecare lună. Ca estimare, 100 de yeni japonezi, reprezintă echivalentul sumei de 2,95 lei, potrivit cursului valutar publicat marți de BNR.