Un profesor a construit o aplicație cu IA care anunță sosirea agenților ICE

Un profesor universitar din SUA a construit o aplicație cu inteligență artificială și o platformă web care anunță sosirea agenților de la agenția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE). Profesorul a primit numeroase amenințări cu moarte și a avut probleme cu autoritățile.
Petru Mazilu
06 apr. 2026, 14:43, Social

Un profesor universitar din SUA a construit o aplicație dotată cu inteligență artificială și o platformă web care anunță sosirea agenților de la agenția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE), potrivit Futurism.

Profesorul care este și programator se numește Rafael Concepcion și a predat la Universitatea Syracuse. El se află în spatele mai multor aplicații mobile concepute pentru a contracara activitățile ICE. A început cu o aplicație pentru a-i învăța pe imigranți cum să-și exercite drepturile constituționale atunci când sunt abordați de agenții ICE. Pentru a o construi, a folosit instrumente de inteligență artificială.

Practic, Concepcion a reușit să le ofere imigranților instrumente egale cu cele ale agenților. ICE folosește un sistem de supraveghere cu inteligență artificială pentru a urmări, prinde și deporta civilii. În cele din urmă, Concepcion și-a dat seama că simpla educare a imigranților cu privire la drepturile lor nu ajută prea mult.

El a decis să îmbunătățească aplicația pe care a numit-o „DEICER”. Aceasta le-a oferit utilizatorilor posibilitatea de a raporta activitatea ICE cu ajutorul unor indicatoare pe o hartă, iar persoanele apropiate de aceste locuri primeau o alertă pe telefon cu informații și fotografii ale agenților ICE.

Aplicația a fost descărcată de peste 3.000 de ori în câteva zile de la apariția în App Store și a atins un vârf de 30.000 de utilizatori. Profesorul a primit amenințări cu moartea și Guvernul a reușit să elimine aplicația din App Store. Nefiind descurajat, Concepcion a lansat o versiune web a aplicației sale și a început să colaboreze cu o organizație pentru drepturile imigranților din Carolina de Nord. Nici măcar un atac cibernetic nu l-a oprit, profesorul anunțând că va continua lupta sa.

