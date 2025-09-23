Un raport ONU detaliază tortura aplicată civililor ucraineni capturați în Rusia

Între 1 iunie 2023 și 10 septembrie 2025, OHCHR a documentat 508 cazuri de deținuți civili: 392 bărbați, 103 femei, trei fete și nouă băieți. Printre aceștia se află persoane din toate categoriile de vârstă, de la adolescenți la vârstnici, precum și 15 persoane cu dizabilități.

„O să vă lăsăm să putreziți. Nimeni nu vă va găsi. Nimeni nu are nevoie de voi. Nu existați. Vă vom îngropa chiar aici; doar câinii flămânzi vă vor găsi”, a relatat un deținut civil despre amenințările primite în captivitate.

Persecuții și detenții

Moscova ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean din est și sud, inclusiv Crimeea și părți extinse din regiunile Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson. Civilii ucraineni care trăiesc în aceste zone au fost supuși persecuțiilor și detențiilor sub ocupația rusă.

Kremlinul a impus legislația penală rusă în teritoriile ocupate, ignorând obligația dreptului internațional umanitar de a respecta legile locale, cu excepția cazurilor strict imposibile.

În detenția rusă, ucrainenii sunt supuși unor torturi brutale, inclusiv tortură fizică și psihologică, rele tratamente, violență sexuală și condiții inumane de detenție.

„Oamenii au fost ridicați arbitrar de pe străzi în teritoriile ocupate, inculpați pe baze legale schimbătoare și ținuți zile, săptămâni, luni sau chiar ani, adesea cu contacte limitate cu familiile lor”, a declarat Volker Turk, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, în raport.

Foști deținuți au relatat o gamă largă de metode de tortură și rele tratamente la care au fost supuși în captivitate. Cele mai des descrise metode au inclus bătăi severe cu diverse obiecte (bastoane, bețe), electroșocuri aplicate pe diferite părți ale corpului, execuții simulate, lovituri cu picioarele, amenințări cu moartea și violență îndreptată fie asupra deținutului, fie asupra rudelor sale.

Deținuții au fost, de asemenea, forțați să stea în poziții de stres, precum „mersul aplecat” și îngenuncherea prelungită pe suprafețe de beton, precum și diferite forme de umilire, inclusiv obligarea de a cânta imnul Rusiei și cântece patriotice.

Potrivit raportului, peste 92% dintre cei 216 deținuți civili eliberați, intervievați după iunie 2023, au oferit relatări coerente și detaliate despre tortura și relele tratamente suferite în captivitate. În plus, 101 persoane au descris cum au fost martore la tortura sau maltratarea altor deținuți.

Un deținut civil, aflat în captivitatea soldaților ruși, a declarat că aceștia l-au bătut „puternic cu o bâtă de baseball, lovindu-i picioarele, genunchiul și capul”.

„Mi-au distrus cotul, mi-au deplasat rotula și mi-au rănit picioarele. Le-am spus unuia dintre ei să fie om și să mă împuște. Mi-a răspuns că nu va irosi muniție ca să mă omoare”, a relatat el.

Tortură și maltratare

Șaizeci și șase de prizonieri de război ucraineni (POW) eliberați au spus că au asistat la tortura și maltratarea civililor deținuți împreună cu ei în aceleași facilități în 2024 și 2025, potrivit studiului ONU.

„Tortura și tratamentele sau pedepsele crude, inumane și degradante sunt absolut interzise, iar viața, bunăstarea și demnitatea persoanelor private de libertate trebuie respectate”, se precizează în raport.

Avocatul poporului, Dmytro Lubinets, a declarat pe 9 mai că autoritățile ucrainene au confirmat detenția continuă a aproximativ 1.800 de civili ucraineni de către Rusia. Numărul real este probabil mult mai mare, întrucât verificarea informațiilor este dificilă.

„În teritoriile ocupate din Ucraina, oamenii sunt supuși unei persecuții ilegale pentru poziția lor pro-ucraineană”, a spus Lubinets.

„Numeroase cazuri de tortură și violență fizică și psihologică au fost documentate. Ocupanții (ruși) fabrică dosare penale împotriva ucrainenilor”.

Ombudsmanul a adăugat că aceasta face parte din politica represivă a Rusiei, menită să suprime rezistența ucraineană în teritoriile ocupate.

Lubinets a numit situația o „încălcare flagrantă” a dreptului internațional umanitar, întrucât Convenția a Patra de la Geneva interzice transferul forțat al civililor, tortura și tratamentele crude, inumane sau degradante.