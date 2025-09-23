Fost ministru al Apărării despre declarațiile Rusiei: „O nouă provocare la adresa NATO”

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, reacţionează dur după comunicatul Serviciului de Informaţii Externe al Federaţiei Ruse, în care NATO şi Uniunea Europeană sunt acuzate de „planuri de ocupare” a Republicii Moldova, de „falsificare” a alegerilor şi de desfăşurarea de trupe în România şi regiunea Odesa.

„Este pură propagandă, care trebuie citită exclusiv în cheie electorală, în contextul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Kremlinul provoacă şi încearcă să creeze frică, neîncredere şi haos, pentru a influenţa votul şi a sabota traiectoria europeană a Moldovei”, scrie pe Facebook Mihai Fifor.

Social-democratul subliniază că România este membră NATO şi UE, iar „ruşii, ca de obicei amnezici, uită un adevăr elementar: NATO este o alianţă politico-militară strict defensivă”.

„România sprijină fără rezerve parcursul european al Republicii Moldova şi, aşa cum este firesc, sperăm că votul de duminică va fi covârşitor în favoarea menţinerii ţării pe acest traseu pro-european. Moldova aparţine Europei şi are tot dreptul să îşi aleagă singură calea – liber, democratic, fără presiune şi fără ameninţarea Rusiei”, a concluzionat Fifor.